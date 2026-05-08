Sakatlık kabusu: Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları 3'üncü kez koptu

Yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı'nın bir kez daha çapraz bağları koptu. 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde aynı sakatlığı 3'üncü kez yaşıyor. Yazıcı'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalması bekleniyor.

  • Giriş: 08.05.2026 12:50
  • Güncelleme: 08.05.2026 13:02
Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı'nın sakatlık kabusu bitmiyor. 29 yaşındaki futbolcunun çapraz bağları 3'üncü kez koptu.

Ön çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Yusuf Yazıcı'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalması bekleniyor.

29 yaşındaki oyuncu, 2024 ve 2019 yıllarında da aynı sakatlığı yaşamıştı.

Olympiakos'ta forma giyen Yazıcı bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol 2 asist kaydetti.

