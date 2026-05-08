Sakatlık kabusu: Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları 3'üncü kez koptu
Yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı'nın bir kez daha çapraz bağları koptu. 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde aynı sakatlığı 3'üncü kez yaşıyor. Yazıcı'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalması bekleniyor.
Ön çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Yusuf Yazıcı'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalması bekleniyor.
29 yaşındaki oyuncu, 2024 ve 2019 yıllarında da aynı sakatlığı yaşamıştı.
Olympiakos'ta forma giyen Yazıcı bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol 2 asist kaydetti.