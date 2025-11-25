Sakatlıklar can sıkıyor: Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'İ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bugün evinde Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek. Devler Ligi'nde oynadığı son üç maçı da kazanan ve dört maç sonunda 9 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 36 takım arasında 9'uncu sırada yer alıyor

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 333. maçına çıkacak. 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 332 maçta mücadele etti.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 459 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 504 gole engel olamadı.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda toplamda 332 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaştı. Galatasaray'ın yarınki müsabakayla tarihinde ilk kez karşılaşacağı Union Saint-Gilloise, sarı-kırmızılıların 114. rakibi olacak.

Galatasaray, Belçika ekipleriyle de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek. Bu ülke takımlarına karşı galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, 4 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayabildi. Galatasaray, 4 maçta ise Belçika temsilcilerine mağlup oldu. Söz konusu 8 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırabilen sarı-kırmızılılar, kalesinde 17 gol gördü.

SAİNT-GİLLOİSE İLE İLK MAÇ

Galatasaray, 1956'dan beri mücadele ettiği Avrupa kupalarında ilk kez Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında daha önce Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge ile karşılaştı. Union Saint-Gilloise, Galatasaray'ın Avrupa'da karşılaşacağı üçüncü Belçika ekibi olacak.

Sarı-kırmızılıların maça şu ilk 11'le başlaması bekleniyor: Uğurcan Çakır, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi.