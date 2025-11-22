Sakatlıklar pes ettirmedi: Galatasaray kendine geldi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-kırmızılılar Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun sakatlıkları nedeniyle devam edemediği maçta 1-0 geriye düşse de mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla puanını 32'ye yükselten sarı-kırmızılı ekip derbi öncesi liderlik koltuğunda kalmayı garantiledi. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı. Karşılaşmanın önemli anları:

4. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. 7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane, pasını Lemina'ya aktardı. Ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Gabonlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.

KALECİ VELHO'DAN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR

11. dakikada Sanchez'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.

20. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol kanadından penaltı noktasına çevirdiği topa Sane, bekletmeden vuruşunu yaptı. Gençlerbirliği savunmasından dönen topa Yusuf Demir dokunmaya çalıştı. Kaleci Velho, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Aynı dakikada kalesini terk eden Günay'ın hatalı pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Niang bekletmeden vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, bu şuta penaltı noktası üzerinde müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas çizgisi üzerinde topa dokunan Niang ağları havalandırdı. 41. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Gençlerbirliği'nden Zuzek'in uzaklaştırmak istediği topa sol çaprazda Icardi'nin dar açıdan yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. Konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarının başında İlkay Gündoğan'ı oyuna alan Okan Buruk, yedek kulübesinde kalan tek kozunu da sahaya sürmüş oldu. Devrenin ilk bölümünde hücum devamlılığı sağlayamayan Galatasaray, rakibine geniş alanlar verdi ve Ankara temsilcisi iki net gol pozisyonundan yararlanamadı. Kaçan bu fırsatlar Gençlerbirliği için kırılma anı oldu.

İKİNCİ YARIDA TECRÜBE KONUŞTU

55'inci dakikada Kazımcan Karataş'ın içeriye çevirdiği topta usta golcüsü Mauro Icardi'yle golü bulan sarı-kırmızılılar skorda eşitliği yakaladı. Bu golden iki dakika sonra duran top sonrası yakaladığı geçiş fırsatını çok iyi değerlendiren Aslan, Barış Alper Yılmaz'la öne geçti: 2-1. 60'ıncı dakikada Thalisson Kelven'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. 66'da sahneye çıkan bir diğer usta isim İlkay Gündoğan farkı ikiye çıkardı: 3-1.

77'nci dakika Gençlerbirliği Metehan Mimaroğlu'nun attığı golle puan için umutlansa da kalan dakikalarda istediği golü bulamadı ve mücadele 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelede ayrıca 90+3'te Roland Sallai, VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.

Sarı-kırmızılılar için iniş ve çıkışlarla dolu olan karşılaşmayı kazanmak bir hayli önemliydi. Haftaya oynanacak Fenerbançe derbisi öncesi liderlik koltuğunu kaptırmamayı garantiliyen sarı-kırmızılı ekibi bol sakatlı ve yıpratıcı bir hafta bekliyor.