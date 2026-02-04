Sakin şehre maden dayatması

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Uruş Mahallesi ve çevresi, 2020 yılından bu yana MYB Madencilik tarafından yapılmak istenen “Sepiyolit (kil) Madeni Ocağı''na karşı mücadele veriyor.

Projenin İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yapılıyor. Bölge halkı, daha önce kazanılan yargı kararlarına rağmen, 18 bin 620 dekar tarım alanını ve yaban hayatını yok edecek projeye karşı tepki göstererek "Yıllardır omuz omuza verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sonuna kadar sürdüreceğiz. Topraklarımızı, meralarımızı, bağlarımızı, bahçelerimizi terk etmeyeceğiz" dedi.

İç Anadolu’nun ilk ve tek "Sakin Şehir” unvanlı Güdül ilçesinin yakınında kurulmak istenen kil ocağının hem tarıma hem de doğaya ciddi zarar vereceğine dikkat çeken bölge halkı sabah saatlerinden itibaren bakanlık önünde bir araya geldi.

Uruşlular Derneği Başkan Yardımcısı ve avukat Mustafa Karataş, projenin 2020 yılından bu yana gündemde olduğunu anımsatarak "Proje için 2021 yılında 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Oldu bittiye getirilmeye çalışıldı. Bizler 'kaybedecek zamanımız yok' diyerek kararı yargıya taşıdık. 2022 yılında bu karar iptal edildi. Yargı eli ile idari işlemin hukuksuz olduğuna karar verildiği gibi hukuk mücadelemizdeki haklılığımız da tescillendi" dedi.

15 MAHALLEYİ KAPSIYOR

Projenin 15 mahalleyi kapsadığını anlatan Karataş "18 bin 620 bin dönümlük bir alanda kil ocağı kuracaklar. Beypazarı ve Güdül tarımın merkezi denilecek bir yer. Bölgede üç tane sulama projesi var. Yoğun bir şekilde hayvancılık yapılıyor. Proje bunları bitirecek" diye konuştu. Söz konusu bölgede aynı zamanda tarihi kültürel mirasların da olduğunu kaydeden Karataş, şöyle devam etti:

"2020 yılından bu yana bu mücadeleyi veriyoruz. 2024 yılında halkın katılım toplantısı yapıldı. Bölge halkı projeye karşı olduğunu burada da belirtti. Projenin bölgedeki taramı, hayvancılığı, meracılığı bitireceğini söyledik. 'Maden çıkartacağız' diye bölgemizi kazmaya çalıştıkları 18 bin 600 dönümlük mezarın içine sığmayacak kadar kalabalığız. Tarım, hayvancılık ve temiz su kaynaklarına erişim milli güvenlik meselesidir. Bu sebeple bilmenizi isteriz ki bizim meselemiz; köylünün de şehirde yaşayanın da toplumdaki her kesimin meselesidir. Bize diyorlar ki 'ekim alanlarınızı, meralarınızı, su kaynaklarınızı elinizden alacağız nereye giderseniz gidin.' Atalarımızın emaneti olan doğamızı, suyumuzu, havamızı çocuklarımıza miras bırakmaya kararlıyız. Şunu iyi anlasınlar ki Beypazarı ve Güdül halkı olarak madencilere verilecek bir karış toprağımız yoktur. Biz, bize biçilmek istenen elbisenin içine girmeyeceğiz. Yıllardır omuz omuza verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sonuna kadar sürdüreceğiz. Topraklarımızı, meralarımızı, bağlarımızı, bahçelerimizi terk etmeyeceğiz. Bir kez daha tüm kamuoyuna ifade etmek isteriz ki haklıyız, güçlüyüz ve sonunda mutlaka kazanacağız. Kızılcahamam’dan Sakarya’ya uzanan Kirmir Çayı’nın ve Köroğlu Dağları’nın çevrelediği bu eşsiz coğrafyanın kaderi için mücadeleye devam edeceğiz."