Sakin tavırlarla motosikleti çaldı, o anlar kemaraya yansıdı



Aşıkpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yol kenarına hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bırakılan motosiklet, E.H. isimli kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın acele etmeden, elini kolunu sallayarak motosikleti alıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kırşehir polisi, hırsızlık olayının ardından 120 saatlik kamera inkayıtlarını inceledi. Yapılan çalışma sonucunda, sakin tavırlarla motosikleti çalan E.H. yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.H., cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis, 2024 yılında alınan tedbirler sayesinde hırsızlık suçlarında düşüş yaşandığını belirtti.