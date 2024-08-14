‘Sakıncalı belde’

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde 1993 Sivas Madımak Katliamı'nın ardından başlayan Uluslararası Bahadın Kültür Şenlikleri'nin bu yıl 25’incisi düzenlendi. Dolu dolu geçen şenlik kapsamında konserler, söyleşiler, atölyeler, uçurtma şenliği ve kadın yürüyüşü de düzenlendi.

Son yerel seçimlerde Yozgat Belediyesi’ni Yeniden Refah Partisi, Sorgun ilçesini ise MHP kazanırken yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Bahadın ise yıllardır devrimcilerin ve solcuların kalesi…

Sorgun-Sivas yolundan Bahadın Beldesi yol ayrımını dönüldüğünde bambaşka bir tablo karşılıyor insanları. 2024 Türkiye’sinde Bahadın’a bozuk asfalt üzerinden ulaşılıyor. Yani bile isteye “Solcuların ve Alevilerin yaşadığı, “sakıncalı belde” dediği beldenin yolları yapılmıyor. Devletin yapması gereken okul ve sağlık ocağı gibi birçok şeyi halk kendisi inşa ediyor.

İLK SOSYALİST BELEDİYE

Bahadın’ın az bilinen bir başka yanı ise ülkenin ilk sosyalist belediyesi olması. 1968’de belediye olan Bahadın’ın ilk belediye başkanı Türkiye İşçi Partili (TİP) Süleyman Özcan.

Süleyman Özcan’ın oğlu Haydar Özcan da hâlâ Bahadın’da yaşıyor. “İlk sosyalist belediye başkanının oğlu olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Haydar Özcan, “Ben de babamın izinde sosyalist anlayışta biriyim. Bahadın halkı ortak akılla seçiyor belediye başkanını. 1998’de belediye başkanı ÖDP’den seçildi. 12 Eylül döneminde insanlar toplu halde Bahadın’dan Sivas yoluna kadar koşturuldu. Yaşlılar bastonla bile yürüyemeyen insanlar, dipçiklerle koşturuldu. Belediye binamız işkence merkezi oldu” dedi.

Bahadınlı Durak Koçak ise “Ankara DAL grubundan işkenceci polisler geldi ve işkence tezgahı kurdular. İnsanları Kayseri’ye, Yozgat’a götürüp işkencelerden geçirdiler. Bahadın kendi halinde bir yerken abluka altına alındı halk cezalandırıldı. Bugün Bahadın’ın yoluna girdiğiniz yolun bozuk olduğunu görürsünüz. Bahadın hiçbir zaman devletin onayladığı bir kasaba olmadı. Askerde sakıncalı piyade olurdu ya işte biz de onların gözünde her zaman sakıncalı beldeyiz. Oysa bir bu ülkenin vatandaşıyız, vergi veriyoruz. Bir dönem vali, yolun yapılması için ikna edildi ancak bir yerlerden telefon geldi ve gelen araçlar, iş makineleri buradan çekildi” ifadelerini kullandı.

"KENDİ MARKETİMİZ VAR"

“Bahadın, Yozgat’ın aydınlık yüzüdür” diyen Koçak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bahadın’da yapılan her şey halkın katkısıyla olmuştur. Örneğin okulumuzu kendimiz yaptık. Dernek kurup bağış topladık ve okulu inşa ettik. 30’a yakın yaşlıya hizmet veren yaşlı bakım hizmeti inşa edildi ve devletin hiçbir katkısı olmadı. 200 ortaklı Bahadın Anonim Şirketi kurup market açtık. Burada zincir marketler yok. Bahadın halkının kurduğu, meşhur üç harfli marketlere alternatif olan bir market var. Bu markette altı insanımız, yaşlı bakım merkezinde de 13 insanımız çalışıyor.”

DEVLETİN BİR ÇİVİSİ YOK

“Spor kompleksimiz ve halı sahamız da var, orayı da bir Bahadınlı yaptırdı. Yine bir başka Bahadınlı da amfitiyatro yaptırdı. Bunların hiçbirinde devletin bir katkısı yok” ifadelerini kullanan Koçak sözlerini şöyle tamamladı:

“Süt toplama kooperatifimiz de var. Sadece Yozgat bölgesi içerisinde faaliyete devam eden tek örnek bizim süt kooperatifimiz. Bahadın ve çevredeki 22 köyden süt toplanıyor. Geçen hafta Umuda Yolculuk Anıtı’nın açılışı yapıldı. Bu anıt Avrupa’ya giden 26 Bahadınlı kadını simgelemek için yapıldı. 26 Bahadınlı kadın 60’lı yılların sonunda Almaya’ya çalışmaya gidip sonra da kocalarını götürmüştü.

Ayrıca beldemizde bir de belediyeye ait 6 buçuk dönümlük bir bahçe var. Bu bahçede ayva, kiraz, armut ve elma ağaçları var. Daha önce bu meyveler toplandı ve elde edilen para öğrenci fonuna aktartıldı. Geçen yıl ise halka dağıtıldı. Anons yapıldı ve herkes ihtiyacı kadar topladı.”

"ERKEKLERİ DİZE GETİRDİK"

Bahadın’da kadınlar da örgütlü ve Kadıneli Derneği isimli bir dernekleri var. Dernek üyesi Songül Turan Şahin “Erkekleri dize getirdiklerini” ifade ederek şunları anlattı:

"43 yaşındayım ve doğduğumdan beri Bahadın’dayım. Hepimiz ev kadınıydık. Beldemizde kadın derneği, hareketi yoktu ve hep beraber oturup konuştuk, 2017’de Kadıneli Derneği’ni kurduk. Derneğimizin kuruluş amacı öncelikle kadının ekonomik olarak güçlenmesi ve buraya özgün lezzetleri insanlara tattırmaktı. Kermesler yaparak dernek binası olarak kullanacağımız binayı tadilat ettirdik. Ev işleri dışında da bir şeyler yapabildiğimizi gösterdik. Erkekler evin dışına çıkmamızı istemiyordu ama bu dernekle ve yaptığımız çalışmalarla nefes almaya başladık. Erkekleri dize getirdik… Bahadın şenliği kapsamında yine kadının sesi ismini verdiğimiz bir yürüyüş yaptık. Sessizliğin sesiydi bu yürüyüş. Tabak çanaklarımızla, zillerimizle ses çıkarak yürüdük…"