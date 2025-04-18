Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Mezunları: Sessiz kalmayacağız, öğretmenlerimizin arkasındayız

Ülke genelindeki proje okullarında birçok öğretmenin yeri değiştirilmesine yönelik protestolar devam ediyor.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Mezunları, öğretmenlerine destek veren açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bizler, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi mezunlarıyız. Öğretmenlerimizden sadece ders değil, hayata dair ilkeleri, vicdanı, adaleti, hakkı ve emeği de öğrendik" denildi.

"SÜREÇ ŞEFFAF YÜRÜTÜLMEDİ"

"Bugün, yıllarını bu okula vermiş öğretmenlerimiz, uygulamada adil ve şeffaf olmasını beklediğimiz bir yönetmelik değişikliğiyle, tercih ettikleri hiçbir okula yerleştirilmeden 'görevsiz' bırakılıyorlar" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim hayatından ve öğrencilerinden uzaklaştırılıyorlar. Üzerimizde hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz büyük emekleri bulunan, bizimle üzülen, bizimle sevinen, pek çoğumuzun hayatını değiştiren ve bugün topluma en iyi şekilde hizmet etmemizi sağlayan öğretmenlerimize, 'artık okulda yerin yok' deniyor.

Hiçbir objektif kritere dayandırılmadan yapılan bu rotasyon sürecinde etkilenen okullardan biri de başarılarıyla bilinen Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’dir. Okulumuzun toplam 53 öğretmeninden 33 öğretmeni okulsuz bırakılmış, 6 öğretmenin de başka okullara ataması yapılmıştır. Bu keyfi uygulamayla, uzun yıllar okulumuza emek veren öğretmenlerimizin mesleki hakları hiçe sayılmıştır. Mesleki yeterlilikleri gözetilmeksizin, idarecilerin inisiyatifine bağlı olarak “açığa alınan” öğretmenlerimizin rotasyon süreci şeffaf bir biçimde yürütülmemiştir. Öğretmenlerimizin motivasyonu ve eğitim hayatlarının kritik bir dönemecinde bulunan öğrencilerimizin psikolojisi dikkate alınmamıştır."

MEB'E ÇAĞRI

"Rotasyon denilerek yapılan bu uygulama, bir öğretmeni yerinden etmekten ibaret değildir" vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda bir okulun hafızasını, kültürünü, ruhunu da silmektir. Eğitim, yalnızca müfredat değil; aidiyet, süreklilik ve insanla kurulan bağ demektir. Biz, mezunlar olarak bu duruma sessiz kalmayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı’na ve yetkililere sesleniyoruz: Eğitimin taşıyıcı sütunlarını yıkmayın. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi mezunları olarak biz, her bir öğretmenimizin arkasındayız. Onlar bizim geçmişimizdir ve aynı zamanda gelecekteki çocuklarımız için de umudumuzdur."