'Şakir Paşa Ailesi' dizi hakkında mahkeme kararı: Yayın durduruldu

NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, Şakir Paşa’nın torunları Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan’ın mahkemeden aldırdığı tedbir kararının kanala tebliğ edilmesi nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek.

Dizinin tekrar yayınları da mahkeme kararıyla iptal edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yapım şirketi Medyapım, 24 Şubat Pazartesi günü avukatlarıyla kararın iptali için hukuki girişimlerde bulunacak.

Geçtiğimiz çarşamba günü RTÜK’ten 3 kez yayın durdurma cezası alan dizinin çekimlerinin, kar yağışı nedeniyle verilen zorunlu aranın dışında devam edeceği öğrenildi.

Fırat Tanış, Vahide Perçin, Devrim Yakut, Meryem Uzerli, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Helin Kandemir'in rol aldığı dizi için kanalın elinde şu an 1 bölüm stok olduğu belirtildi.

Öte yandan dizi için 23 Şubat'ta Sait Halim Paşa Yalısı’nda yemekli özel bir davet düzenlenecekti.

Ancak söz konusu davet, aşırı kar yağışı nedeniyle RTÜK cezası açıklanmadan önce öğlen saatlerinde iptal edilmişti.