Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

"Şakir Paşa Ailesi" dizisi bu hafta da yayınlanmayacak

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun 'Cevat' karakterini canlandırdığı "Şakir Paşa Ailesi" dizisi bu hafta da ekrana gelmeyecek.

Kültür Sanat
  • 05.04.2025 15:23
  • Giriş: 05.04.2025 15:23
  • Güncelleme: 05.04.2025 15:58
"Şakir Paşa Ailesi" dizisi bu hafta da yayınlanmayacak

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi bu hafta da (6 Nisan) ekrana gelmeyecek.

Şakir Paşa'nın torunlarının dizinin kaldırılmasına ilişkin açtığı davadan vazgeçmesiyle ekrana dönen dizi, geçtiğimiz hafta bayram sebebiyle 1 haftalık ara vermiş ve yeni bölüm tarihi için 6 Nisan Pazar günü işaret edilmişti.

'Şakir Paşa Ailesi'nde 'Cevat' karakterini canlandıran oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykota destek verdiği için gözaltına alınmış, 3 Nisan'da ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Söz konusu gelişmenin dizinin çekimlerine etkisi olup olmayacağı merak edilirken "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi resmi X hesabı, dizinin bu hafta yayınlanmayacağını ve yeni bölümün 13 Nisan'a ertelendiğini açıkladı.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sanat dünyasından gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğluna destek
BirGün'e Abone Ol