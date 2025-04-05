"Şakir Paşa Ailesi" dizisi bu hafta da yayınlanmayacak

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi bu hafta da (6 Nisan) ekrana gelmeyecek.

Şakir Paşa'nın torunlarının dizinin kaldırılmasına ilişkin açtığı davadan vazgeçmesiyle ekrana dönen dizi, geçtiğimiz hafta bayram sebebiyle 1 haftalık ara vermiş ve yeni bölüm tarihi için 6 Nisan Pazar günü işaret edilmişti.

'Şakir Paşa Ailesi'nde 'Cevat' karakterini canlandıran oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykota destek verdiği için gözaltına alınmış, 3 Nisan'da ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Söz konusu gelişmenin dizinin çekimlerine etkisi olup olmayacağı merak edilirken "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi resmi X hesabı, dizinin bu hafta yayınlanmayacağını ve yeni bölümün 13 Nisan'a ertelendiğini açıkladı.