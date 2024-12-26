Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği konak yandı: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizler ve Skandallar' dizisinin çekildiği konağın da yer aldığı platoda yangın çıktı.

Now TV'de yayınlanan ve henüz iki bölümü yayınlanan dizinin çekimlerine zorunlu olarak ara verildi.

Dizide Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çekimlerin yapıldığı konakta saat 01.30'da yangın çıktığını söyledi.

Dizinin resmi hesabından yapılan açıklamada da o saatte sette bir çalışan olmadığı belirtilirken yangının çıkış sebebiyle ilgili sabotaj ihtimalinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" denildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, 25 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da setin bittiğini belirterek, "Şakir Paşa Köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30’du. Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor, itfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi" dedi.

Sabah saatlerinde dizinin her iki ekibine de çekimin durduğu bilgisi iletildi.