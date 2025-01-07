Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği köşkte çıkan yangının nedeni belli oldu

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizler ve Skandallar' dizisinin çekildiği köşkte çıkan yangının nedeni ortaya çıktı.

50 MİLYON TL ZARAR

Now TV'de yayınlanan ve henüz iki bölümü yayınlanan dizinin çekimlerine zorunlu olarak ara verilmişti.

Kulislerde yapımcının yaklaşık 50 milyon TL zarara uğradığının konuşulduğu korkutan yangının çıkış nedeni merak konusu olmuştu.

ELEKTRİK KAYNAKLI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 1200 metrekare alana sahip platodaki yangınla ilgili İtfaiye Olay Raporu çıktı. Ana sebebi tespit edilemeyen yangının nedeninin elektrik kaynaklı olduğu bildirildi.

Raporda dekorun tamamen yanarak zarar gördüğü belirtildi.