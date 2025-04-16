"Şakir Paşa Ailesi" dizisinin setinde yine yangın çıktı: Bir kişi hayatını kaybetti

NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin Büyükada'daki setinde yangın çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, yangında yapım amiri hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen yapım amirinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini paylaşıldı. Cenaze, Büyükada Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’na kaldırıldı.

Şakir Paşa Ailesi’nin setinde çıkan yangının ardından set paydos edildi, oyuncular ise evlerine gönderildi. “Ekip arkadaşımız, yapım amirimiz Taki’yi kaybettik. Başımız sağolsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır” bilgisi paylaşıldı.

KARTAL'DAKİ PLATO KÜL OLMUŞTU

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizler ve Skandallar' dizisinin çekildiği konağın da yer aldığı Kartal'daki platoda ise 26 Aralık 2024'te yangın çıkarak kullanılmaz hale gelmişti.

1200 metrekare alana sahip platodaki yangınla ilgili İtfaiye Olay Raporu'nda ana sebebi tespit edilememiş, elektrik kaynaklı olduğu bildirilmişti.