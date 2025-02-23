"Şakir Paşa Ailesi" dizisinin tüm videoları silindi

NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, Şakir Paşa’nın torunları Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan’ın mahkemeden aldırdığı tedbir kararının kanala tebliğ edilmesi nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek.

Dizinin tekrar yayınları da mahkeme kararıyla iptal edildi.

Dava sonucu mahkeme kararıyla yayını durdurulan dizinin YouTube kanalında yer alan tüm videolar kaldırıldı.

Ayrıca, Now adlı platformdan dizinin adı, görselleri ve bölümleri silinerek yayın akışından çıkarıldı.