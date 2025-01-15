Şakir Paşa Ailesi'ne ünlü oyuncu katılıyor: 'Aliye Berger'i canlandıracak
'Şakir Paşa Aİlesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisine Hazal Kaya'nın dahil olması bekleniyor. Oyuncu, Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarından Aliye Berger’e hayat verecek.
NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Aİlesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor.
Geçtiğimiz günlerde dizinin çekildiği köşkün platosunda yangın çıkması nedeniyle çekimlere kısa bir süre ara verilmişti.
Yeni bölüm 19 Ocak 20.00'de özel bölümüyle ekranlarda olacak. Dekor eski haline getirilmeye çalışılırken gazeteci Birsen Altuntaş, ünlü bir oyuncunun katılacağını öne sürdü.
Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde yapımcı Fatih Aksoy’la bir araya geldi. Kaya’ya Aksoy’un çocuk yaşlarını Azra Aksu’nun oynadığı Aliye Berger’i oynamasını teklif ettiği ortaya çıktı.
Rolü kabul eden Hazal Kaya Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarından Aliye Berger’e hayat verecek.