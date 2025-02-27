'Şakir Paşa Ailesi'nin yayın yasağı kaldırıldı

NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, Şakir Paşa’nın torunları Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan’ın mahkemeden aldırdığı tedbir kararının kanala tebliğ edilmesi nedeniyle geçtiğimiz hafta ekrana gelmedi. Dizinin tekrar yayınları da mahkeme kararıyla iptal edilmişti.

Ailenin aldırdığı mahkeme kararı nedeniyle yayını durdurulan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" adlı dizinin ekranlara geri döneceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yapım şirketi Medyapım ile ailenin avukatı Aydın Kurban arasında yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında nihai anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

TÜM VİDEOLAR GERİ YÜKLENDİ

Ayrıca diziyle ilgili tüm içerikler NOW TV’nin resmi sitesine geri yüklendi.

Tedbir davası açan aile üyelerinin davadan feragat ettikleri söylenirken, mahkemenin getirdiği yayın ve çekim yasağının bu sayede kaldırıldığı bildirildi.

Dizi, Şakir Paşa'nın torunları Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan tarafından alınan tedbir kararı sonucunda yayından kaldırılmıştı.

Diziyle ilgili tüm içerikler NOW TV'den tamamen çıkarılarak, adı, görselleri ve bölümleri platformun yayın akışından çıkarılmıştı.