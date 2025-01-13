Şakir Paşa ailesinin gerçek torunu dizinin yeni bölümüne konuk oluyor

NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Aİlesi: Mucizeler ve Skandallar'ın yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Çekildiği platoda çıkan yangının ardından iki bölüm ara veren dizi 19 Ocak 20.00'de özel bölümüyle ekranlarda olacak.

Yeni bölümde Şakir Paşa ailesinin üyelerinden biri olan ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral'ın torunu Serra Şenol Boyvat'ın bölüme konuk olarak katıldığı ve ailenin tarihinin anlatıldığı bir sahne çekildi.

Dizinin konusu:

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, 1912 yılında başlayan hikâyesiyle, Osmanlı İmparatorluğu’nun önde gelen ailelerinden Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu yaşamlarını ve ilişkilerini anlatıyor.

Dizide, Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi aile üyelerinin hayatlarından kesitler sunuluyor.