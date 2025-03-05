Şakir Paşa Ailesi’nin hikâyesi Adalar’da

Kültür Sanat Servisi

20. yüzyılın hemen başlarında, 1900 yılında Büyükada’ya taşınan Şakir Paşa Ailesi’nin yaklaşık 75 yıl yaşadıkları Şakir Paşa Köşkü, Adalar Müzesi’nin yeni sergisine konu oldu.

Küratörlüğünü gazeteci-yazar Adil Bali’nin yaptığı ‘Öncesi ve Sonrasıyla Büyükada Şakir Paşa Köşkü’ başlıklı sergi, köşkün yapıldığı 19. yüzyıl ikinci yarısından, yanıp kül olduğu 1978 yılına kadar yaklaşık bir asırlık dönemin tamamını ele alıyor.

Sergide, Şakir Paşa aile arşivinden, köşk ve bahçesinde çekilmiş aile fotoğraflarının yanı sıra, köşkte kullanılmış ve bugüne kalan çok az sayıda eşya da sergilenecek. Adalar Müzesi’ndeki sergiler, altı ay boyunca ziyaret edilebilir.