Şakirpaşa Havalimanı rant uğruna kapatılmasın

Haber Merkezi

Birleşik Taşımacılık Sendikası Adana Şubesi ve TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, 10 Ağustos 2024’te açılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı nedeniyle kapatılması planlanan Şakirpaşa Havalimanı hakkında basın açıklaması yaptı. Burada konuşan BTS Genel Başkanı Tonguç Özkan, Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılmasının büyük bir kayıp olacağını vurguladı.

Özkan, yeni açılacak Çukurova Havalimanı’nın Adana’ya 40 km, Mersin’e ise 45 km mesafede olduğunu belirterek, ulaşım zorlukları nedeniyle vatandaşların mağdur olacağını belirtti. Özkan, Çukurova Havalimanı’nın yap-işlet-devret modeliyle yapılmasının ve yolcu garantili olarak işletilmesinin kamu yararına aykırı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ve Ulaştırma Bakanı’nın Adana halkına Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılmayacağı yönünde verdikleri sözleri hatırlatan Özkan, “Şakirpaşa Havalimanı, bölge halkına hizmet vermeye devam etmelidir” dedi.