Şakirpaşa ranta kurban

Adana’da 9 Ağustos 2024 tarihinde son seferini gerçekleştirilen 87 yıllık Adana Şakirpaşa Havalimanı, 10 Ağustos itibarıyla yolcu uçuşlarına kapandı. Konumu itibarıyla çok tercih edilen ve Adanalı için önemi bulunan havalimanına ait altyapı araçları, Mersin’in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı’na taşındı.

Toplam 2,3 milyar TL’lik teşvik, 9 milyon yolcu garantisi ve tarım arazileri üzerine inşa edilmesi nedeniyle tartışılan Çukurova Havalimanı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Tüm itirazlara karşın Çukurova Havalimanı için kapatılan Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın bilançosu ise “Kâr getiren Adana Şakirpaşa Havalimanı, ranta ve peşkeşe kurban edildi” eleştirilerinin haklılığını gözler önüne serdi. Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) bağlı 52 havalimanı içinde en çok kar eden sekizinci havalimanı olduğu öğrenildi.

ADANA SEKİZİNCİ SIRADA

DHMİ’nin havalimanlarına yönelik verilerine göre ülkedeki 52 havalimanı, 2023 yılında 51 milyar 239 milyon 510 bin TL gelir elde etti. İstanbul Havalimanı, 30 milyar 442 milyon 165 bin TL’lik gelir ile ilk sırada yer aldı. İtirazlara ve eleştirilere kulak tıkanarak kapatılan Adana Havalimanı’nın ise 2023 yılında 646 milyon 371 bin 895 TL’lik gelir elde ettiği belirtildi. Adana Havalimanı’nın 646,3 milyon TL’lik gelir ile en fazla gelir elde eden sekizinci milletvekili olduğu bildirildi. Adana Havalimanı, DHMİ’ye bağlı 52 havalimanının 44’ünü geliri itibarıyla geçti.

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GELİR GİDEREK KATLANDI

“Kâr getiren havalimanı, ranta ve peşkeşe kurban edildi” denilerek kapatılması eleştirilen Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın gelirinde yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkat çekti.

Havalimanının geliri, 2020-2023 döneminde yıllara göre şu şekilde sıralandı:

• 2020: 72 milyon 159 bin 703 TL

• 2021: 129 milyon 159 bin 864 TL

• 2022: 254 milyon 22 bin 437 TL

• 2023: 646 milyon 371 bin 895 TL