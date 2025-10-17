Giriş / Abone Ol
Dünya
  • 17.10.2025 13:00
  • Giriş: 17.10.2025 13:00
  • Güncelleme: 17.10.2025 13:05
Kaynak: AA
Sakız Adası'nda göçmen botu kayalıklara çarptı: 2 kadın göçmen hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Sakız Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun kayalıklara çarpması sonucu 2 kadın göçmen hayatını kaybetti.

Yunan basınındaki haberlerde, kazanın dün akşam yerel saatle 22.30 sularında Pandukios bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında birçok kişinin kurtarıldığı kaydedilen haberlerde, 2 göçmen kadının cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Haberlerde, yaralıların Sakız Hastanesi’nde tedavi altına alındığı, diğer göçmenlerin ise VIAL Kabul ve Kimlik Tespit Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi.

