Sakız Adası'nda göçmen botu kayalıklara çarptı: 2 kadın göçmen hayatını kaybetti
Sakız Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun kayalıklara çarpması sonucu 2 kadın göçmen yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Yunan basınındaki haberlerde, kazanın dün akşam yerel saatle 22.30 sularında Pandukios bölgesinde meydana geldiği belirtildi.
Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında birçok kişinin kurtarıldığı kaydedilen haberlerde, 2 göçmen kadının cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.
Haberlerde, yaralıların Sakız Hastanesi’nde tedavi altına alındığı, diğer göçmenlerin ise VIAL Kabul ve Kimlik Tespit Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi.