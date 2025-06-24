Sakız Adası'nda orman yangını: Bazı köyler tedbiren tahliye edildi

Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'nda çıkan orman yangını devam ediyor.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sakız Adası'ndaki orman yangınında alevlerin Lithi köyüne yaklaşması sonucu, bölgedeki tarım ve ormanlık alanlar zarar gördü.

Fotoğraf: AA

Şiddetli rüzgarların hakim olduğu bölgede önlem amacıyla köyün boşaltılmasına karar verildi.

Ververato ve Zifias köylerinin de yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildiği Ada'da, elektrik bağlantı ağlarında da hasar meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Ada'da karadan ve havadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.