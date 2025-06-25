Sakız Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda üç gündür süren orman yangını kontrol altına alındı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Ada'da farklı cephelerde çıkan yangında yaklaşık 65 bin dönüm yeşil alan yandı.

Sakız ağacı yetiştirilen bahçelerde büyük hasara yol açan yangında, bazı evler yandı ve besi hayvanları telef oldu.

Üç gündür devam eden orman yangını, çalışmalar sonucunda bu sabah kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle dün (24 Haziran Salı) bazı köyler tedbir amaçlı tahliye edilmişti.