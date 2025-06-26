Sakız Adası’ndaki yangının nedeni belli oldu

YUNANİSTAN, (DHA) - YUNANİSTAN'ın Sakız Adası’nda son günlerde çıkan beş yangından birinin sönmemiş bir sigara sebebiyle çıktığı tespit edildi.

Yunanistan’ın Sakız Adası’nda çıkan orman yangını ile bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelinin, pazartesi sabahı adanın Leptopoda bölgesinde yere yanan bir sigara attığını kabul ettiği bildirildi. Yabancı uyruklu bir işçi olduğu belirtilen kadının 'ihmalkar kundaklama' suçundan gözaltına alındığı kaydedildi.