Saklandıkları villa AKP’linin damadına ait çıktı

Ezgi Apartmanı davasında haklarında 876'şar yıl hapis cezası istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel dün gece Ankara'da yakalandı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir villada kaldığı belirlendi. Dün gece yapılan operasyonla gözaltına alınan Kervancıoğlu ve Pekel Maraş’a götürüldü. İki sanık ifade işlemlerinin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kervancıoğlu ve Pekel’in saklandığı 7 bin metrekarelik arazisi olan lüks villanın, eski AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin damadı Cengiz Gökay’a ait olduğu ortaya çıktı.

Samani’nin kızı Betül Samani ile Cengiz Gökay’ın nikah şahitliğini dönemin AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AKP Genel Başkan Yardımcıları Menderes Türel, eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Sebahattin Öztürk, AKP Milletvekili Vecdi Gönül ile AKP İl Başkanı Mustafa Köse yapmıştı.

"ONLARIN KALDIĞINI BİLMİYORDUM"

BirGün’ün ulaştığı ve sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok AKP’liyle fotoğrafı olan Cengiz Gökay, firari sanıkların villasında yakalanmasına dair “Onların kaldığını bilmiyordum, kızları kiralamıştı. Emniyet ifadeye çağırırsa gider ifade veririz” dedi.

876’ŞAR YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Ezgi Apartmanı'nın giriş katında bulunan pastanenin işletmecisi olan Kervancıoğlu ve Pekel hakkında 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. İki sanıkla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda yasadışı yollarla yurtdışına çıktıklarının değerlendirildiği belirtilmişti.