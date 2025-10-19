Saklı şair Godri Şemun

Devrim Şahinbaş

Pazar Kültür ve Sanat Evi, birkaç yıldan beri mütevazı çalışmalar yürütüyor, ilçeye bağlı köylerle ilgili, yazarı o köyden olacak şekilde kitaplar, ayrıca yöre çıkışlı edebi çalışmalar ve Çise adlı bir de dergi yayınlıyor. Son olarak, Havva Başusta Tozan imzalı ‘Kocaköprü’ ve İbrahim Karaca imzalı ‘Godri Şemun’ isimli iki kitap yayınlandı. Kocaköprü; Abdioğlu, Çalot, Paniçi ve Kalastas mahallelerini içeren Kocaköprü köyünü inceliyor. Diğer kitap ise resmi adı Subaşı olan Haçapit köyünden bir saklı şairin öyküsü ve şiirlerinden oluşuyor.

Kitabın önsözünde ve Çise dergisinin ilk sayısında yazılanlar, kitabın bir fotoğrafını sunuyor.

Karaca’nın kitap hakkındaki anlatımı şöyle:

Yetmişli yıllarda yayınlanan Subaşı adlı köy dergisinde, Toşi İbrahim’e ait şiirler vardı ve Şemun Godri’nin defterinden alındığı söyleniyordu. Yedi yıl kadar önce dergiye tekrar göz attığımda, ‘Ya o defterde Toşi’ye ait başka dörtlükler de varsa’ sorusu beni defterin peşine düşürdü. Deftere üç yıl önce ulaştım. Fakat ben sadece Toşi’ye ait dörtlükler içeren ince bir defter beklerken, birkaç defter buldum. Toşi dörtlükleri, bilinenler kadardı. Yani kazmayı küçük bir çömlek umuduyla toprağa vurmuştum ama bir hazine bulmuştum. 1945 yılındaki Sarıkamış askerlik anılarından başlayıp 1956’da Çatalağzı günlerinde devam ederek gelen hayatındaki olup bitenler vardı. Yani kim ölmüş, kim doğmuş, evlenmiş, kim kime kaçmış, kim kaçamamış, araziyi ayırmış, hastalanmış, kim kime kazık atmış, kim garip kalmış, kim kime kuyu kazmış gibi konularda birbirinden bağımsız dörtlükler ve notlar yani. Yaşadığı hayata tanıklık etmiş, adeta tutanak tutmuştu. 27 Mayıs 1960 öncesi ve sonrasını anlatan ‘Darb-ı Hükumet’ adlı şiiri 67 dörtlükten oluşuyor örneğin. Özal, Calp ve Sunalp’in katıldığı açık oturumdan sonra yazdığı şiir 13 dörtlük, Özal-ANAP dönemi için 53 dörtlük, Körfez Savaşı başlayınca ise 20 dörtlük yazmış. Yalnızca kendisi için yazmış, içindeki insanla sohbet etmiş gibi bir his yaşıyor sayfalar arasında. Köylüler için de yazmış. Gerçi yazan ölmüş yazılan kişiler ölmüş ama geride torunlar var diye düşünerek, bir-iki şiir ve notu kitaba dahil etmedim. Köyde alınıp küsen aileler olmasın diye.

Şemun dayı, aile lakabı olan ‘Godri’ deyimine bir anlam veremediğinden olacak ki bazı şiirlerinin altına, ‘olsa olsa Kadri olmalı’ diye düşünüp Şemun Kadri imzasını atmış. Bazen ‘Özgür’ sözcüğünü de eklemiş, zaten aile içi bazı sorunlardan olacak ki soy adını da Özgür olarak değiştirmiş.

1980 öncesinin çalkantılı sosyal-siyasal ortamında sohbetlerimiz olurdu. Aramız iyiydi. Cuma günleri camiye giden, her yaştan herkese saygılı, vicdanlı ve çok düzgün bir sosyal demokrattı. Fakat hiçbirimiz onun şiir yazıp günlük tuttuğunu bilmiyorduk. 12 Eylül darbesinden sonra aranmakta olan devrimci gençler bazı geceler ona uğrar, çayını içerdi. Bu nedenle bir ihbar sonucu karakola çekildi, eziyet gördü. Gençlerin kapalı spor salonuna doldurulup işkenceden geçirildiği o günlerde, Şemun amca da karakola götürülmüş, dayak yemiş ve ağır eziyetler görmüştü. Defterleri inceleyip sıraya koyduğumda, 1981-82 yıllarına ait hiçbir bilgiye rastlamadım. Hayatı boyunca notlar almayı alışkanlık haline getiren Şemun amcanın, kendisinin de eziyet gördüğü bu dönem için yazmamış olması mümkün değil diye düşünüyorum. Umarım bir gün o kayıp defteri de bulurum. Son defterin boş bir sayfasına ölüm günü ve yerini belirten bir not eklenmiş: 01. 10. 1992, Trabzon Farabi Hastanesi.

Ruhun şad olsun Godri Şemun dayı!