Saksonya'da üçlü koalisyon kurulamıyor

Kazım DOĞAN / FRANKFURT

Saksonya'da CDU, SPD ve BSW ile olası üçlü koalisyon planı suya düştü. Thürigen eyaletinde de üç parti arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz geçmesi bekleniyor.

Saksonya'da eylalet meclisi seçiminin ardından yapılan CDU, populist Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ve SPD arasındaki ön görüşmeler sonuç alınamadan iptal edildi. Potansiyel ortaklardan BSW, barış formülü, göç politikası ve mali konularda anlaşmaya varamadıklarını açıklayan ilk parti oldu. Bunu karşılıklı suçlamalar takip etti. Bakan Başkanı Michael Kretschmer (CDU) ve SPD lideri Henning Homann koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalmasından BSW lideri Sahra Wagenknecht'i sorumlu tuttular.

BSW, AfD’nin koronavirüs araştırma komisyonu kurulması önergesine destek verdiği için SPD Saksonya’daki koalisyon görüşmelerini terk etmişti. Saksonya SPD liderleri Kathrin Michel ve Henning Homann daha sonra “AfD ve BSW’nin safları sıklaştırmasından” ve bunun “devam eden koalisyon görüşmeler için ağır bir yük” olduğundan söz ettiler.

Pazartesi günü CDU, BSW ve SPD liderleri aralarındaki sorunları netleştirmek ve gidermek için bir araya gelmişti. Ardından “yanlış anlamalar”ın giderildiği görüşmelere yeniden başlandığı ifade edilmişti. Koalisyon görüşmelerindeki çalışma grupları 7 Kasım’a kadar sonuçlarını partilere sunacatı.

WAGENKNECHT'DEN 'ERFURT UZLAŞISI'NA SERT ELEŞTİRİ

Saksonya eyaletinde olduğu gibi Thüringen’de de koalisyon görüşmelerine başlayan CDU, SPD ve BSW’nin nihayet tüm anlaşmazlık noktalarını çözdüklerini ve barış politikası konusunda ortak bir pozisyon üzerinde anlaştıkları ifade edilmiş ancak BSW’nin eyalet yürütme kurulu, adı geçen “Erfurt uzlaşması”na hala onay vermemişti.

Zira Parti lideri Sahra Wagenknecht de Der Spiegel’e verdiği röportajda bu anlaşmayı sert bir dille eleştirmişti. Wagenknecht, CDU, SPD ve BSW’nin gerçekleştirdiği uzlaşma ile ilgili Thüringenlilerin sevincini paylaşmadığını belirterek, “CDU, SPD ve BSW müzakerecilerinin Thüringen’de üzerinde uzlaştığı metin, ne yazık ki Brandenburg’da savaş ve barış gibi önemli bir konuda varılan uzlaşmanın çok gerisinde kalıyor” demişti.

Thüringen eyaletindeki anlaşmazlığın merkezinde CDU, BSW ve SPD tarafından Pazartesi günü Erfurt’ta sunulan iki sayfalık belge yer almıştı. Belgede Ukrayna’daki savaş ve ABD’nin Almanya’ya orta menzilli füzeler yerleştirmesine ilişkin bölümler de yer almıştı. Wagenknecht koalisyon görüşmelerine başlamadan önce böyle bir anlaşma talep etmişti.

Wagenknecht ve diğer BSW yetkilileri seçim kampanyasında verilen önemli sözlerin tutulmadığını ileri sürerek Thüringenlileri eleştiri yağmuruna tutmaya başladı. BSW Federal Yönetimi, Thüringen yönetiminden uzlaşıyı yeni görüşmelerle düzeltmesini talep etmişti.

BSW BRANDENBURG'DA İKTİDAR ORTAĞI OLABİLİR

Brandenburg eyaletinde ise BSW’nin sadece SPD ile müzakere etmek zorunda kaldığı benzer bir anlaşmanın aksine, Thüringen’deki partiler sadece Ukrayna’ya silah sevkiyatı konusunda farklı pozisyonlara sahip olmakla kalmadı. Potansiyel koalisyon ortakları Almanya’daki ABD füzelerini eleştirmedi bile, bunun yerine birçok vatandaşın eleştirel bir bakış açısına sahip olduğu söylendi.