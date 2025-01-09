Salacak’taki plan değişikliği iptal

Haber Merkezi

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Üsküdar Salacak’ta meydan olarak belirlenen alanda bulunan kaçak yapıların yıkımını engellemek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davada, İBB’yi haklı buldu. Mahkeme, Salacak ve Harem sahilindeki işgallerin sonlandırılması ve Üsküdar Meydan projesinin yapıldığı Mimar Sinan Mahallesi’ndeki imar planı değişikliklerinin hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı.

İmar plan değişikliklerinin yasal mevzuata aykırı olduğu kanaatine varılan kararda, koruma amaçlı imar planlarının tarihi, kültürel ve doğal çevrelerin sürdürülebilir biçimde korunmasını sağlaması gerektiği, ancak bu süreçte yeterli analiz ve inceleme yapılmadığı, koruma kurulunun uygunluğunun alınmadığı vurgulandı. Dava sırasında hazırlanan bilirkişi raporunda da alanın, Üsküdar Salacak Harem Doğal SİT Alanı içinde yer aldığı ve bazı parsellerde korunması gereken kültür varlıklarının bulunduğu belirtildi.

Mahkeme kararı, davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne taşınabilecek. İstinaf süreci, dava sonucunun nihai hale gelmesi açısından belirleyici olacak. İBB, yapılan değişikliklerin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na ve sit alanlarının korunmasına ilişkin düzenlemelere aykırılığı sebebiyle dava açmıştı.