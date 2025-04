Salah, Liverpool ile sözleşmesini uzattı

Premier Ligi ekibi Liverpool, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, "Elbette çok heyecanlıyım. Artık harika bir takımımız var. Daha önce de harika bir takımımız vardı. Ama imza attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum ve futbolumdan keyif alıyorum. Bu harika, burada en iyi yıllarımı geçirdim. Sekiz yıl oynadım, umarım 10 yıl olur. Burada hayatımın tadını çıkarıyorum, futbolumun tadını çıkarıyorum. Kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim" ifadelerini kullandı.

