Salah, Liverpool ile sözleşmesini uzattı

Premier Ligi ekibi Liverpool, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, "Elbette çok heyecanlıyım. Artık harika bir takımımız var. Daha önce de harika bir takımımız vardı. Ama imza attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum ve futbolumdan keyif alıyorum. Bu harika, burada en iyi yıllarımı geçirdim. Sekiz yıl oynadım, umarım 10 yıl olur. Burada hayatımın tadını çıkarıyorum, futbolumun tadını çıkarıyorum. Kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim" ifadelerini kullandı.

Here's your chance to win a shirt signed by @MoSalah 🙌 — Liverpool FC (@LFC) April 11, 2025

Salah, Liverpool ile bir Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon (FA) Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir UEFA Süper Kupa ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

Bu sezon da gösterdiği performans ile göz dolduran Salah'ın sürüklediği Liverpool, Premier Lig şampiyonluğuna oldukça yakın.

Liverpool bitime 7 maç kala en yakın rakibi Arsenal'in 11 puan önünde bulunuyor.

Salah bu sezon ligde çıktığı 31 maçta 27 gol 17 asist kaydetti.

SÖZLEŞME KRİZ OLMUŞTU

Muhammed Salah'ın sözleşmesi uzun süredir gündemdeydi. Salah'ın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle transfer dedikoduları da gündemdeydi. Salah, aralık ayında yaptığı açıklamada sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilemediğini belirterek "Çok uzaktayız" demişti.

Öte yandan Liverpool'un önemli oyuncularından Virgil Van Dijk ile Trent Alexander-Arnold'un sözleşmeleri de sezon sonu bitecek.

Van Dijk'ın durumu belirsizliğini korurken Arnold'un Real Madrid ile anlaşması bekleniyor.