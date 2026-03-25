Salah, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Mısırlı süper yıldız Muhammed Salah'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Salah, Anfield'da geçirdiği dokuz yıllık başarılı dönemi noktalayacak anlaşma konusunda Liverpool ile anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.



The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

Liverpool ve Premier Lig tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak tarihe geçen Salah, Liverpool ile iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon (FA) Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir de UEFA Süper Kupa kazandı. Salah, İngiliz ekibi ile 2 kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

TARİHE GEÇTİ

33 yaşındaki futbolcu, 2017'de 42 milyon euro karşılığında transfer olduğu Liverpool'da çıktığı toplam 435 resmî maçta 255 gol 122 asist kaydetti.

Kariyerine ülkesinin takımlarından El Mokawloon'da başlayan Salah daha sonra sırasıyla Basel, Fiorentina, Chelsea, Roma ve efsanesi olduğu Liverpool'da forma giydi.

Salah, Liverpool tarihinin en golcü üçüncü, 191 gol ile Premier Lig tarihinin ise en golcü 4'üncü futbolcusu oldu. Mısırlı süper yıldız, Premier Lig'de 3 kez (2017-18, 2018-19 ve 2024-25 sezonlarında) gol kralı oldu.

Salah'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Salah'ın önümüzdeki sezon Suudi Arabistan ekiplerinden birinde forma giyebileceği iddia edildi.