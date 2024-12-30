Salah'tan yeni sözleşme açıklaması: Çok uzaktayız

Liverpool'un dünya yıldızı futbolcusu Muhammed Salah, dün oynanan maçın ardından kulüpteki geleceği hakkında konuştu.

Takımının Premier Lig'de West Ham United'ı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Salah, yeni sözleşme için yürütülen görüşmelerde mesafe kat edemediklerini söyledi.

"BİR İLERLEME KAYDEDİLEMEDİ"

Sky Sports'a konuşan Salah, şunları söyledi:

“Hayır. Bu konuda çok uzaktayız. Ama yine de medyada bir şey söyleyip insanların bir şeyler konuşmaya başlamasını istemiyorum, çünkü gerçekten bir ilerleme kaydedilmedi.Şu anda tek düşündüğüm şey Liverpool’un ligi kazanması ve bunun bir parçası olmak. Bu sezonun başından beri odaklandığım tek şey bu.”

2017'den beri Liverpool forması giyen 32 yaşındaki Mısırlı süperyıldızın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Salah, ocak ayından itibaren başka takımlarla transfer görüşmesi yapma hakkına da sahip olacak.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Salah, Premier Lig'de 18 maçta kaydettiği 17 gol 13 asist ile iki kulvarda da birinci sırada. Salah Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 2 gol 4 asist kaydetti.