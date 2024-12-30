Salah’tan büyüleyici performans: Yarım sezonda lig rekorunu kırdı

Liverpool’un Mısırlı süper yıldızı Muhammed Salah, bu sezon gösterdiği performans ile futbolseverleri büyülüyor.

Salah, aralık ayında oynadığı 7 maçta 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Salah, henüz 18 maçın geride kaldığı Premier Lig'de 8 maçta hem gol hem asist katkısı sağlayarak lig rekoru kırdı.

Premier Lig, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Salah'ın rekorunu duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Premier League (@premierleague)'in paylaştığı bir gönderi

PREMİER LİG’DE GOL VE ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Salah, toplamda 20 gol ve 17 asiste ulaştı. 32 yaşındaki süper yıldız futbolcu, ligde 17 gol ve 13 asist kaydederken, hem gol hem de asist krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

TAKIMINI ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYOR

Salah'ın taşıdığı Liverpool, ligde açık ara birinci durumda. Jürgen Klopp'un ayrılmasının ardından Arne Slot'un yönetiminde beklentileri aşan bir performans sergiledi. 18 maçta 45 puan toplayan Liverpool, en yakın rakiplerinin 8 ve 9 puan önünde bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında da çıktığı 6 maçın tamamını kazanan tek takım olan İngiliz kulüp, bu turnuvada da lider.

SÖZLEŞME KRİZİ

Ancak Muhammed Salah'ın yeni sözleşmesiyle ilgili görüşmelerde yaşanan kriz sürüyor. Takımının dün West Ham United'ı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Salah, yeni sözleşme için yürütülen görüşmelerde mesafe kat edemediklerini söyledi.

"BİR İLERLEME KAYDEDİLEMEDİ"

Sky Sports'a konuşan Salah, şunları söyledi:

“Hayır. Bu konuda çok uzaktayız. Ama yine de medyada bir şey söyleyip insanların bir şeyler konuşmaya başlamasını istemiyorum, çünkü gerçekten bir ilerleme kaydedilmedi.Şu anda tek düşündüğüm şey Liverpool’un ligi kazanması ve bunun bir parçası olmak. Bu sezonun başından beri odaklandığım tek şey bu.”

2017'den beri Liverpool forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Salah, ocak ayından itibaren başka takımlarla transfer görüşmesi yapma hakkına da sahip olacak.