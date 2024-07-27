Salda Gölü'nde kepçe izlerine Valilik'ten para cezası

Burdur’da Salda Gölü Koruma Derneği tarafından sosyal medyada Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne kepçe sokulduğu ve sahile zarar verildiği iddiasıyla görüntüler paylaşıldı. Görüntüler üzerine Burdur Valiliği, yabancı uyruklu bir kişinin Nisan ayında aracıyla bölgeye girdiğinin tespit edildiği ve kişi hakkında 2 bin 52 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Güncel 27.07.2024 19:59 Giriş: 27.07.2024 19:59

Güncelleme: 27.07.2024 20:04 Kaynak: ANKA

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