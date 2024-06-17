Salda Gölü'nde yola dökülen asfalta tepkiler sürüyor

Salda Gölü çevresinde yer alan yola dökülen asfalta tepkiler devam ediyor.

Salda Gölü çevresinde yer alan yolun iyileştirilmesi için yapılan çalışmalarda asfalt kullanılmasına ilişkin tepkiler sürüyor.

DHA'da yer alan habere göre; Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü'nün batı kesimindeki yola dökülen asfaltın kanserojen içerikli olduğunu, yağışlarla birlikte göldeki kumullara beyaz rengi veren canlılığı öldüreceğini söyledi.

Yola asfalt dökmenin yanlış ve göl ekosistemine zarar vereceğini söyleyen Dr. Kesici, “Potansiyel kanserojen birçok madde içerdiği için asfalt, yağmur suyu ve diğer nedenlerle suya karışınca canlı hayatını olumsuz etkilediği, asfaltın ve dökümü sırasında asfalt dumanının yayılması ve solunmasının, çevresindeki hava, toprak, su ve canlı ortamına kısa ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceği bildirilmektedir. Asfaltın atıklarının, bozulan parçalanan kısımlarının, araç kullanımıyla artan karbon salınımını artırdığı bilinmektedir. Suya karışması, balıklar, yaban hayatı ve su ekosistemi için ciddi risk ve tehlike oluşturuyor" diye konuştu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Burdur Valiliği, 27 Ocak tarihinde ‘Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması’ için çalışma yapıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Salda Gölü ve çevresi üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek korunmakta, bu kapsamda bölgede aykırı davranışlara kesinlikle izin verilmemektedir. Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edildiği üzere, Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir" denilmişti.

Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedilmişti:

"2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda Gölü ve Çevresi üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek korunmakta, bu kapsamda bölgede aykırı davranışlara kesinlikle izin verilmemektedir. Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edildiği üzere, Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir. Yeşilova İlçesi'ne bağlı Kayadibi Mahallesi ile Doğanbaba Köyü arasında bölge halkının yoğun olarak kullanmakta olduğu Salda Gölü kıyısı boyunca uzanan mevcut yolun platformunda daraltma/genişletme yapılmaksızın, zeminin bozulduğu lokasyonlarda platform genişliği korunarak güçlendirme ve iyileştirme yapılarak "paylaşımlı bisiklet yolu" olarak halkımızın kullanımına sunulmuştur. Bu konuda eksik bilgilerle, yanıltıcı paylaşımların yapılmamasını ve yapılan gerçekten uzak maksatlı paylaşımların da dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."