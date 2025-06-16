"Salda Gölü'ne giriş derhal yasaklanmalı"

Salda Gölü Koruma Derneği, dün iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından göle girişlerin yasaklanması için çağrı yaptı. Göle girmenin riskli olduğu hatırlatılan açıklamada, ayrıca bölgede kirliliğin arttığına dikkat çekildi.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde, Ankara’dan gelen üç kişilik aileden ikisi hayatını kaybetti, diğeri ise çevredeki yurttaşların yardımıyla son anda kurtarıldı. Olay üzerine Salda Gölü Koruma Derneği’nde yapılan açıklamada “Bu üzücü olay, derneğimizin yıllardır yaptığı uyarıların ve bilimsel verilerle desteklenen çağrıların ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Salda Gölü kapalı bir havzadır. Göle giren güneş kremi, ter, idrar gibi kirleticiler dışarı atılamaz, gölde birikir ve zamanla geri dönüşü olmayan ekolojik tahribata neden olur.Öte yandan, göl tabanının bazı bölgelerinde yumuşak ve kaygan zemin yapısı ile ani derinlik değişimleri, insan hayatı için ciddi riskler oluşturmaktadır. Bu gibi doğal özellikler, gölün yüzme alanı olarak kullanılmasını son derece tehlikeli hale getirmektedir.

Derneğimizin çağrısı nettir: Göle giriş tümüyle yasaklanmalıdır. Serbest yüzme alanı uygulamaları derhal kaldırılmalıdır. Salda, turizm değil bilimsel ve ekolojik temelli yaklaşımlarla korunmalıdır. Bu son olay bir istisna değil; uzun süredir görmezden gelinen risklerin sonucudur. Salda Gölü Koruma Derneği olarak, bir kez daha yetkilileri göreve çağırıyor ve Salda Gölü’nün insan ve doğa yararına tam koruma altına alınmasını talep ediyoruz."