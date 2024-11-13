Salda Gölü yok oluyor: Su seviyesi üç ayda 20 metre çekildi
Su seviyesinde son 3 ayda 20 metre çekilme yaşanan Salda Gölü, yok olma tehdidi ile karşı karşıya. Salda Gölü Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada “Gölü ve çevresindeki ekosistemi korumak için acil önlemler alınması gerekiyor” denildi.
Burdur’da bulunan Salda Gölü’nde su seviyesi endişe verici seviyelere kadar geriledi.
Salda Gölü Koruma Derneği, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla Salda Gölü’nün insanlığın mirası olduğuna dikkat çekti.
Dernekten yapılan açıklamada Temmuz ayında göldeki suyun kıyıyı kapladığı, ancak Kasım ayı ile birlikte 20 metrelik bir çekilmenin söz konusu olduğu dile getirildi.
Çağrıda, Salda Gölü için acil önlem alınması gerektiği ifade edildi.
İMDAT! BEN DÜNYAYA MİRASIM, ÖLÜYORUM, KURTARAN YOK MU?— Salda Gölü Koruma Derneği (@SaldaDernek) November 13, 2024
25 Temmuz’da su kıyıyı kaplarken, üç ay sonra 20 metre çekildi. Doğal mirasımız hızla yok oluyor. Salda’yı ve geleceğimizi koruyalım!#SaldaDünyaMirasıdır Tam koruma istiyoruz! pic.twitter.com/k4IAgp1kxd
Salda Gölü Koruma Derneği’nin çağrısında “Son yıllarda Salda Gölü’nün su seviyesi endişe verici bir şekilde düştü. Su çekilmesiyle zeminde derin çatlaklar oluştu; bu çatlaklar, gölü besleyen yeraltı su yollarının kurumasıyla ortaya çıkıyor” denildi.
"EKOSİSTEMİ KORUMAK İÇİN ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİYOR"
Salda Gölü Koruma Derneği’nden yapılan açıklamanın tamamı şekilde:
“25 Temmuz’da su kıyıyı kaplarken, üç ay sonra 20 metre çekildi. Doğal mirasımız hızla yok oluyor. Salda’yı ve geleceğimizi koruyalım! Son yıllarda Salda Gölü’nün su seviyesi endişe verici bir şekilde düştü. Su çekilmesiyle zeminde derin çatlaklar oluştu; bu çatlaklar, gölü besleyen yeraltı su yollarının kurumasıyla ortaya çıkıyor. Çevredeki barajlardan göle can suyu bırakılmadığı gibi, kuyu sondajları ve sulama göletleri de gölü besleyen kaynakları azaltıyor. Devlet Su İşleri’nin özgür akan su bırakmaması ve bölgedeki kontrolsüz su kullanımı, Salda’nın su seviyesinin hızla azalmasına yol açıyor. Gölü ve çevresindeki ekosistemi korumak için acil önlemler alınması gerekiyor. Salda, tüm insanlığın mirasıdır; korunması hepimizin sorumluluğudur."