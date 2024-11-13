Salda Gölü yok oluyor: Su seviyesi üç ayda 20 metre çekildi

Burdur’da bulunan Salda Gölü’nde su seviyesi endişe verici seviyelere kadar geriledi.

Salda Gölü Koruma Derneği, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla Salda Gölü’nün insanlığın mirası olduğuna dikkat çekti.

Dernekten yapılan açıklamada Temmuz ayında göldeki suyun kıyıyı kapladığı, ancak Kasım ayı ile birlikte 20 metrelik bir çekilmenin söz konusu olduğu dile getirildi.

Çağrıda, Salda Gölü için acil önlem alınması gerektiği ifade edildi.

İMDAT! BEN DÜNYAYA MİRASIM, ÖLÜYORUM, KURTARAN YOK MU?



25 Temmuz’da su kıyıyı kaplarken, üç ay sonra 20 metre çekildi. Doğal mirasımız hızla yok oluyor. Salda’yı ve geleceğimizi koruyalım!#SaldaDünyaMirasıdır Tam koruma istiyoruz! pic.twitter.com/k4IAgp1kxd — Salda Gölü Koruma Derneği (@SaldaDernek) November 13, 2024

Salda Gölü Koruma Derneği’nin çağrısında “Son yıllarda Salda Gölü’nün su seviyesi endişe verici bir şekilde düştü. Su çekilmesiyle zeminde derin çatlaklar oluştu; bu çatlaklar, gölü besleyen yeraltı su yollarının kurumasıyla ortaya çıkıyor” denildi.

"EKOSİSTEMİ KORUMAK İÇİN ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİYOR"

Salda Gölü Koruma Derneği’nden yapılan açıklamanın tamamı şekilde: