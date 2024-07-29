Salda gölüne tam koruma şart

Bilge Su YILDIRIM

Defalarca tahrip edilen, kirletilen Burdur Salda Gölü'nde araç izi tartışması sürüyor. Salda Gölü Koruma Derneği’nin 25 Temmuz’da paylaştığı görüntülere göre korunması gereken gölün çevresinde araçla girildiğini gösteren izlerin fotoğrafları paylaşıldı.

Burdur Valiliği, görüntülerin 21 Nisan'da çekildiğini öne sürdü. Bölgeye aracıyla giren yabancı uyruklu kişiye 2 bin 52 TL ceza verildiğini belirtti.

BirGün’e konuşan Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, gölün etrafında tam koruma sağlama istediklerini belirterek "Salda Gölü etrafında sondaj çalışmalarıyla yeraltından su çekildi ve gölün kurumasına yol açtı" dedi.

Araç izlerini 25 Temmuz’da gördüklerini aktaran Şakar, şunları söyledi: "Üstelik Salda’nın kurumasına yol açan pek çok faaliyet zaten sürmekte. Gölün etrafından sondajlar aracılığıyla su çekiliyor ve bu gölü etkiliyor. Buna ek olarak göl çevresinde iki gölet oluşturuldu. Bu yapay göletlerin kaldırılması, içlerindeki suyun serbest bırakılması lazım. Bölge halkı geçimini tarımdan sağladığı için göletlerin ortadan kaldırılmasıyla oluşacak mağduriyetleri de tazmin edilmeli.”

Salda Gölü’nde yüzüldüğünü de Şakar, sözlerine şöyle devam etti: “Tam koruma sağlanmasını istiyoruz. Göle ziyaretçi kabulünün engellenmesi, yüzülmemesi ya da piknik yapılması gerekiyor.

17 Haziran’da Salda Gölü çevresinde yer alan yolun iyileştirilmesi için yapılan çalışmalarda asfalt kullanılmış, çok sayıda doğa koruyucusu ve bilim insanı tepki göstermişti.