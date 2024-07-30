Salda hızla tükeniyor: Göl çevresinde çöpler, kıyıda çatlaklar!

Salda Gölü Koruma Derneği yönetimi, göl etrafında bulunan çöpler ile son günlerde gölün kuruyan alanlarındaki çatlaklara ilişkin açıklama yaparak uyarıda bulundu. Burdur Valiliği de aracıyla göl kenarında çamura saplandığı belirtilen bir kişiye ceza uygulandığını duyurdu.

Burdur’da Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen, son günlerde su çekilmesi, yoğun insan faaliyetleri ve kirlilik nedeniyle canlı organizmaların oluşturduğu beyaz adacıkların kararmaya başladığı belirlenen Salda Gölü'nün çevresindeki çöpler tepki çekti.

Salda Gölü Koruma Derneği, gölün kuruyan alanlarındaki çatlakları da görüntüledi.

Dernek yönetiminin sosyal medya hesaplarından 'Salda Gölü'nde alarm' başlığıyla yapılan paylaşımlarda denetim mekanizmalarının kurulmasının önemine dikkat çekildi.

Sosyal medya paylaşımında “Kayadibi, Doğanbaba yolu çalışmaları sırasında eski asfalt ve kazıntılar göle doğru itilmiş. Yol çalışması için 'sadece iyileştirme' denilmişti ama gözlemlerimiz farklı. Çevre koruma ilkeleri ihlal edilmiş. Acil önlem şart. Salda Gölü'nün ekosistemini tehdit altında. Talep ediyoruz, bağımsız uzmanlar tarafından saha incelemesi ve bilimsel analiz yapılsın. Zararın boyutu belirlensin, onarım başlasın. Gelecekte benzer olayları önlemek için sıkı denetim mekanizmaları kurulmalı. Hassas doğal alanlardaki her çalışma titizlikle yürütülmelidir" denildi.

“GÖL ÇEVRESİ ÇÖP DOLU”

Salda Gölü çevresindeki kirliliğin devam ettiğine yönelik görüntüler de paylaşan dernek yönetimi, “Her yerde çöp, cam kırıkları ve plastik atık görmek mümkün. Bu eşsiz güzelliğimizi korumak için daha etkili önlemler alınmalı. Salda dünya mirasıdır. Salda Gölü için tam koruma talep ediyoruz" diye çağrıda bulundu.

Salda Gölü'nün kuruduğuna da işaret edilen açıklamalarda, “Mavi gezegen S.O.S veriyor. Kıyılardaki çatlaklar ve kuruma, gölün hızla tükenişini gösteriyor. Acil önlem alınmazsa, bu doğa harikası ve ekosistemi, geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görebilir" diye uyarı yapıldı.

Dernek yönetimi, ayakkabıyla bile basılmaması gerektiği belirtilen göl kenarındaki araç izlerini de şu sözlerle paylaştı:

“Salda Gölü'ne tekrar kepçe sokulmuş. Bravo, doğa katliamında ısrarcıyız. Gölü kum havuzu sanan zihniyet sayesinde yakında Salda'yı sadece kartpostallarda göreceğiz. 'Bozulmadık yer bırakmayalım' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Bu görüntüler 25 Temmuz 2024 tarihinde kaydedildi."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Dernek yönetiminin paylaşımları üzerine Burdur Valiliği'nden, aracıyla göl kenarında çamura saplandığı belirtilen bir kişiye ceza uygulandığı, Yeşilova Kaymakamlığı, Yeşilova Belediyesi ve Yeşilova Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından genel temizlik yapıldığına dair açıklama yapıldı.

Burdur Valiliği'nin açıklaması şöyle:

“Yeşilova ilçesi, Doğanbaba köyü ile Kayadibi Mahallesi arasında kalan bölümde, bölgeyi tanımayan yabancı uyruklu A.K. isimli şahsın 21 Nisan 2024 tarihinde aracıyla Salda Gölü kenarında çamura saplanması sonucunda, mahsur kalarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri aracı saplandığı yerden kurtarmışlardır. Konuyla ilgili ayrıca yabancı uyruklu şahsa yasak olan bölgeye araçla girmesinden dolayı, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten 2 bin 52 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır."

Valilik açıklamasında, temizlik çalışmalarına ilişkin de şu bilgiler verildi:

“Ülkemizin en değerli doğal miraslarından biri olan Salda Gölü çevresinde, Yeşilova Kaymakamlığı, Yeşilova Belediyesi ve Yeşilova Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından genel temizlik çalışması yapılmıştır. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin bu eşsiz güzelliği temiz nezih bir ortamda ziyaret etmeleri adına, Salda Gölü çevresinde düzenli olarak çöpler toplanmakta ve belirli periyotlarla genel çevre temizliği yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, ziyaretleri süresince çevreyi kirletmemeleri hususunda hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz."