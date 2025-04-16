Salda yine tehlike altında!

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart 2019 tarihinde kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Burdur-Salda Gölü bir kez daha maden tehdidiyle karşı karşıya. Alser Madencilik A.Ş.’nin Eşeler Yaylası’nda krom madeni kapasite artırım projesi gündemde.

T24’ün haberine göre, Bölge halkı projeden çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinde yapılan bilgilendirme toplantılarında haberdar oldu. 8 Nisan’da Yeşilova-Güney Köyü’nde, ÇED süreci kapsamında yapılan halk toplantısına katılan 300 kişi maden projesine karşı çıktılar.

YURTTAŞLAR TEPKİLİ

Eylem yapanlar “Krom değil temiz hava ve su istiyoruz”, “Maden ocağı istemiyoruz”, “Yaylamıza dokunmayın”, “Doğa paradan daha değerli” yazılı dövizler taşıdılar.

Güney Köyü Muhtarı Güner Atalay, toplantıda yaptığı açıklamada projenin bölge için yıkıcı etkiler yaratacağını vurguladı:

“Bu proje köyümüzün içme sularını, tüm bölge halkının içme sularını, doğal yapısını ve özellikle Salda Gölü’nün ana su kaynaklarını ortadan kaldıracaktır. Krom madeninin çıkarılacağı planlanan Eşeler Yaylası, Salda’nın su deposudur. Yıllardır bu yayladan gelen sularla tüm halkımız sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Bu bölgede endemik bitkiler var. Madenle birlikte bu değerli bitki örtüsü tamamen yok olacak. Toplantıda köy halkı ve çevre köylerden gelen yurttaşlar, su kaynaklarının yok edilme ihtimalini duyduklarında büyük bir endişe yaşadı. Bu doğa katliamına yetkililerin acil olarak ‘dur’ demesini istiyoruz. Maden, Eşeler Yaylası’nı ve Salda Gölü’nün sularını kirletecek, kurutacak, buradaki yaşama son verecektir. Bizler, bir an önce bu projenin iptalini istiyoruz.”

Proje Burdur’un Karamanlı, Yeşilova ilçeleri ile Denizli’nin Acıpayam ilçesi, Güney Köyü, Dodurga ve Yazır mahallelerini etkileyecek. Süreci yakından takip eden Salda Gölü Koruma Derneği, Eşeler bölgesinin Salda Gölü’nün su kaynaklarının en büyüklerinden biri olduğunu, bu nedenle de projenin göle zarar vereceğini belirtti.