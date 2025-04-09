Salda’nın suyuna tehdit

İlayda SORKU

Alser Madencilik tarafından, Salda Gölü’nün su kaynaklarından biri olan Eşeler Yaylası’nda planlanan krom madeni kapasite artış projesi, bölge halkının tepkisini çekti. 8 Nisan’da çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında Burdur’un Yeşilova ilçesi Güney köyünde yapılan ilk halkın katılımı toplantısına yaklaşık 300 yurttaş katıldı. Toplantıda projeye dair çevresel ve yaşamsal riskleri gündeme getiren halk, şirket yetkililerinden tatmin edici yanıt alamadı. Aynı proje kapsamında 9 Nisan’da Denizli Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesi’nde yapılması planlanan ikinci toplantı ise halkın tepkisi sonrası gerçekleşmedi.

Salda Gölü Koruma Derneği yaptığı açıklamada, “Doğamızı, yaylamızı, suyumuzu ve geleceğimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Dernek Başkanı Gazi Osman Şakar ise, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Eşeler Dağı, Salda Gölü’nün su kaynaklarının en büyüklerinden biri. Burdur, Yeşilova Güney köyünde düzenlenen ilk toplantıda itiraz olmadı. Toplantıya katılan yurttaşlar sorularını sordular. Ancak firmanın sunum için gönderdiği kişiler sorulan sorulara tatmin edici cevaplar veremediler. Yazır’da gerçekleştirilmek istenen ikinci toplantıyı ise bölge halkı yaptırmadı” dedi.

GÖL KURUYACAK

Projenin Salda Gölü’ne zarar vereceğini belirten Şakar, şunları söyledi: “Salda Gölü bir dereden ya da bir çaydan, ırmaktan beslenmiyor. Yeraltı sularından, Eşeler Dağı’ndan ve çevresindeki diğer dağlardan besleniyor. Eğer proje gerçekleşirse yeraltı suları bozulacak. Uzun vadede göl kuruyacak. Ayrıca Eşeler, ona yakın yerleşim yerlerinin de su kaynağı. Hem içme suyu, hem sulama suyu. Eşeler Dağı’nda endemik (botanik) bitkiler de var. Buralar bu bölgede yaşayan insanların, hayvancılık ya da büyükbaş hayvancılıkları için otlak yeri. Bu yaylalar, bu bölgede yaşayan insanların, geçim kaynağı. Ayrıca bölgede çam ağaçları, ardıç ağaçları var. Eğer bu sahaya krom madeni açılırsa bu ağaçların yok edileceğini düşündüğümüz için de karşı çıkıyoruz.”

PROJE HAKKINDA

Projenin ÇED süreci devam ederken, bölge halkının ve ekoloji örgütlerinin mücadelesi de büyüyor. Eşeler Yaylası’nda yapılması planlanan proje, yalnızca doğal hayatı değil, aynı zamanda Salda Gölü’nü ve bölgedeki yaşam kaynaklarını da tehdit ediyor. Proje, 1998 hektarlık ruhsat alanı içinde yer alıyor. Mevcutta toplam 93,791 hektarlık alanda yılda 200 bin ton üretim kapasitesi bulunuyordu. Yeni projeyle birlikte, ÇED alanına 189,997 hektar eklenerek toplam 283,788 hektarlık alana ulaşılacak. Üretim kapasitesi ise yılda 1 milyon 150 bin tona çıkarılacak. Üretim, açık işletme yöntemiyle ve patlatmalı olarak yapılacak. Projenin etkileyeceği yerleşim yerleri arasında Burdur, Yeşilova, Karamanlı, Denizli ve Acıpayam yer aldı. En yakın yerleşim birimi olan Yazır Mahallesi, proje sahasına 3 bin 204 metre mesafede bulunuyor. Diğer yakın yerleşimlerden Dodurga 4 bin 120 metre, Güney köyü ise 7 bin 297 metre uzaklıkta yer alıyor. Projenin toplam bedeli 19 milyon 446 bin TL olarak planlandı.