Saldırdı, katletti, idam edecek: İsrail vandalizmi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail 7 Ekim 2023'te Hamas öncülüğünde gerçekleştirilen saldırılara ve toplu rehine alma eylemlerine karıştıkları iddiasıyla yakalanan kişiler için idam cezası getiren yeni bir yasayı kabul etti. İsrail parlamentosu Knesset'te kabul edilen yasa, geçmişteki eylemlere yönelik olarak da idam yargılamasının önünü açıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre bu yasayla 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısına katılmakla suçlanan kişiler idamla yargılanabilecek. Yasa, Kudüs'te bir askeri mahkemenin kurulmasını ve yargılamaların canlı yapılmasının da önünü açacak.

GÖRÜLMEMİŞ DÜŞMANLIK

Yasa, hükümet ile muhalefet milletvekillerinin anlaşması ile parlamentoya sunulmuştu. 93 oyla kabul edilen insanlık dışı yasa için 27 vekil ya oturuma katılmadı ya da çekimser kaldı.

Adalet Bakanı Yariv Levin, özel hukuki çerçevenin oluşturulması için kendi talimatıyla "eşi benzeri görülmemiş ölçekte" çalışma yapıldığını gazetecilere söyledi.

Tasarıyı meclise sunan muhalefet Milletvekillerinden Yulia Malinovsky, "Herkes İsrail devletinin egemen bir devlet olduğunu ve kendisine zarar verenleri sorumlu tutmayı bildiğini görsün" ifadelerini kullandı.

GÖSTERMELİK YARGILAMA

İsrailli insan hakları grupları yasaya karşı çıkıyor. Gruplar işkence altında alınan itiraflara dayanan "göstermelik yargılamalar" konusunda uyarıda bulundu. İsrail'de İşkenceye Karşı Kamu Komitesi'nin yöneticisi Sari Bashi, "Hükümet üyeleri, kurdukları bu mahkemeden toplu idam kararları çıkmasını beklediklerini açıkça belirttiler" diyerek tepki gösterdi.

Bashi, "7 Ekim suçlarına katıldıkları şüphesiyle tutulan Filistinlilerin sistematik ve yaygın şekilde işkence gördüğünü biliyoruz. Endişem, işkence altında alınan itiraflara dayanarak mahkûm edilmeleri, hatta idam edilmeleri.

Güney İsrail'de sivillere yönelik saldırılardan sorumlu olanlar hesap vermeli, ancak bu şekilde değil. Adil yargılanma hak ediyorlar ve idam cezası asla masada olmamalı" dedi.

MARTTA DA İDAM YASASI

İsrail parlamentosu İran'a saldırıların gölgesinde 30 Mart’ta da Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasayı onaylamıştı. Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Yasaya Filistin ve dünyadan tepki yağmıştı.

Ancak 30 Mart yasası geriye dönük olarak uygulanamadığı için 7 Ekim saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilenleri yargılamak için ayrı bir düzenlemeye gidildi.

İsrail Hapishane Servisi, halen 1.283 kişiyi resmi suçlama olmaksızın "yasa dışı savaşçı" olarak adlandırılan statüyle tutuyor. Bunların büyük çoğunluğu Gazze'den.

İsrail'de idam edilen son kişi, 1962'de Nazi soykırımının faillerinden Adolf Eichmann olmuştu.

DÖNÜM NOKTASI: 7 EKİM

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas öncülüğündeki savaşçılar İsrail'e yönelik operasyon başlatmış, çoğu sivil olmak üzere 1.200'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Ayrıca 251 kişi kaçırılarak Gazze Şeridi'ne götürülmüştü.

Saldırıyı fırsat bilen İsrail hemen ertesi gün Gazze’ye yönelik kapsamlı bir operasyona girişmiş ve iki yıl boyunca insanlık tarihinin en kanlı saldırılarına imza atmıştı. 7 Ekim 2023’ten 7 Ekim 2025’e kadar süren saldırılar boyunca 72 binden fazla Filistinli katledilirken milyonlarca kişi ise yerinden yurdundan edildi.

Gazze Şeridi’nde taş üstünde taş bırakmayan İsrail savaş makinesi tüm dünyanın gözleri önünde bir etnik soykırıma imza attı.

İDAM KARŞITI EYLEMLER

Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin genel merkezi önünde idam cezası yasası protesto edildi. Kayıp gazeteci Haitham al-Wahad'ın kardeşi Hisham al-Wahad, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu yasa acımasız, yaşama tutunduğunuz umudu elinizden almaya çalışıyor. Biz tutuklu aileleri ve kayıp yakınları olarak devletlere ve kamuoyuna böyle bir yasa ve uygulamayı durdurmaları için çağrıda bulunuyoruz" dedi.