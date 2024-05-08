Saldırgan erkek tanıdık bahanelere sığındı

Haber Merkezi

Erkek şiddeti her geçen gün artıyor. Antalya’nın Serik ilçesinde Pınar G. ve yanındaki Volkan G., Pınar G.’nin 3 yıl önce boşandığı Erkan Ozan tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Pınar G.’nin durumu ciddiyetini korurken, Volkan G. de hastanede tedaviye alındı. Polisin gözaltına aldığı Erkan Ozan ilk ifadesinde, Pınar G. ile 3 yıl önce ayrıldıklarını, yeniden barışmak ve evlenmek için zaman zaman görüşmek istediğini, onu başka bir erkekle görünce de ne yaptığını bilmediğini ve bıçakladığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AİLE KATLİAMI

Tekirdağ’da da korkunç bir aile katliamı gerçekleşti. 41 yaşındaki Şenol Şirin, tartıştığı evli olduğu 35 yaşındaki Duygu Şirin ile 5 yaşındaki oğlu Ali Emre’yi tabanca ile vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti. Polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı.