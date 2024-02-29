Saldırgan İsrail, Venedik Bienali’nden çıkarılsın

Kültür Sanat Servisi

İsrail’in, Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Venedik Bienali’nden çıkarılması amacıyla başlatılan imza kampanyasına dünya çapında 8 binden fazla sanatçı, küratör ve yazar destek verdi. "Soykırım Değil Sanat İttifakı (Art Not Genocide Alliance - ANGA)" isimli uluslararası grup tarafından başlatılan imza kampanyasında, “Gazze’de Filistinlilere yönelik zulümlerine devam eden İsrail’e”, İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenecek bienalde yer verilmemesi gerektiği belirtildi.

Kampanyada, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) ocak ayında verdiği geçici tedbir kararına işaret edilerek, "Venedik Bienali’nde Soykırım Pavyonu olmasın” denildi.