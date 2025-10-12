Saldırgan, yandaş sendikaya geçti

İlayda SORKU

BirGün’ün gündeme getirdiği İstanbul Şile’deki bir ortaokulda öğretmen F.B.’nin meslektaşına silahlı saldırıda bulunduğu olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube, saldırganın idari yaptırımdan kurtulmak için sendika değiştirdiğini ve okul müdürünün saldırı sırasında elinden alınan silahı F.B.’ye geri verdiğini açıkladı.

Eğitim Sen’den yapılan açıklamada, 10 gün önce yaşanan silahlı saldırının ardından öğretmen F.B. hakkında herhangi bir idari ve adli tedbir alınmadı. Sendika, F.B.’nin 10 Ekim itibarıyla görevine devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, arbede sırasında F.B.’nin elinden silahın bir öğretmenin müdahalesiyle alındığı, silahın daha sonra okul müdürüne teslim edildiği belirtildi. Ancak iddiaya göre, okul müdürü silahı tekrar F.B.’ye iade etti. F.B.’nin, ifade vermeye çağrıldığında silahı teslim ettiği, teslim zamanına ilişkin detayların ise saldırıda kullanılan silahla teslim edilen silahın farklı olabileceği yönündeki şüpheleri artırdığı kaydedildi.

Sendika ayrıca, saldırının ardından F.B.’nin idari soruşturmadan ceza almamak için sendika değiştirdiğini açıkladı. Buna göre F.B., üye olduğu sendikadan ayrılarak iktidara yakın Eğitim Bir-Sen’e geçti.

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, “Saldırganın hâlâ görevde olması ve sendika değiştirerek korunmaya çalışması kabul edilemez. Böyle bir olay sonrası bile yandaş sendikaların sağladığı konfor, eğitim ortamının çürümüşlüğünü gözler önüne seriyor” dedi.