Saldırgana ilk duruşmada tahliye

Tuğçe ÇELİK

Kurye Mehmet Gözügök, 8 Ocak’ta Küçükçekmece-Sefaköy’deki Muammer Aksoy Caddesi’nde siparişlerini teslim etmiş, mesaisini bitirmiş evine gidiyordu. Kırmızı ışık yanınca üç şeritli yolun sağında durdu, sağa dönecekti. Sol şeritteki Adıyaman’dan gelen Mustafa Arslan kontrolündeki TIR, yeşil ışıkla birlikte sağa geçmek için hareket etti. Gözügök, trafik kurallarını ihlal ederek dönüş yapan TIR dorsesinin altında kalma tehlikesi yaşadı. Arslan, cadde üzerinde 100 metre daha ilerledikten sonra kırmızı ışığın yanmasıyla tekrar durdu. TIR’dan inerek yakınında bekleyen Gözügök’e kesici aletle saldırdı. Gözügök’ün boynuna ve göğsüne doğru savurmaya başladı. Kalabalığın artmasıyla olay yerinden kaçtı. Birkaç yüz metre ilerideki TIR parkına giren Arslan ne yapacağını düşünmeye başladı.

Olay yerine intikal eden polis, görgü tanıklarının verdiği plakayı takip ederek Arslan’ı yakaladı, TIR kabininde suç aletini buldu. Olay yeri inceleme tutanağına saldırı aleti ‘20 cm’lik üzerinde Arapça harfler bulunan döner bıçağı’ olarak kaydedildi. Gözügök, parmakları kopacak düzeyde yaralanmıştı, hemen hastaneye kaldırıldı. O günden bugüne tedavi süreci devam ediyor.

İKİNCİ DURUŞMA 23 EYLÜL’DE

İlk duruşma 15 Mayıs’ta Küçükçekmece 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Sanık Mustafa Arslan, SEGBİS’le duruşmaya katıldı, bıçağın döner bıçağı olmadığını ve asıl saldırının kendine yapıldığını söyledi. İlk duruşmada serbest bırakıldı. İkinci duruşmanın tarihi 23 Eylül’e verildi. Arslan’ın tahliyesinin ardından can güvenliğinden endişe etmeye başlayan Gözügök şunları söyledi:

“Bu kişi çok tehlikeli. Benim tüm iletişim ve adres bilgilerime ulaşmış. Şahsın kardeşi ilk duruşmadan önce beni arayarak evime gelmek istedi, şikâyetimi geri çekmem için para teklif etti. Bunları kabul etmeyince avukatları beni aramaya başladı. ‘İlk duruşmada zaten çıkacak, sen bir miktar söyle anlaşalım’ dediler. Dedikleri gibi de oldu, ilk duruşmada serbest kaldı” dedi.

Olaydan sonra defalarca kez ameliyat olduğunu belirten Gözügök, şöyle devam etti: “Sanık tahliye edildikten sonra ciddi anlamda psikolojim bozuldu. Bunu aileme ve sevdiklerime de yansıtmaya başladım. Olaydan 1 ay önce kurye olarak işe başlamıştım, ondan önce de işsizdim. Bu olay nedeniyle maaşımı alamadım, arabamı satmak zorunda kaldım, çalışamaz hale geldim. Aşırı derecede unutkanlık başladı. Psikiyatriste de gittim. Ağrılarım o kadar dayanılmaz oluyor ki 24 saat uyuyamıyorum, hastaneye gidiyorum. Ben bunları yaşarken bana bunu yapan kişi elini kolunu sallayarak geziyor.”

Gözügök’ün avukatı Tolga Ersoy ise “Gözügök, silahla kasten yaralandı ve ciddi bir mağduriyet yaşadı. Tedavisi halen devam ediyor. Ceza yargısında tutukluluk bir tedbir olarak veriliyor. Arslan da ilk celseye kadar tutuklu kaldı ancak beyanı alınınca salındı. Mahkeme sanığa ceza verseydi sanık içeride kaldığı süre de dahil edilerek kalan kısmı yatacaktı. Failin bıçakla saldırısı çok orantısız ve aşırı bir fiil” diye konuştu.