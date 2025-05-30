Saldırganlar daha yeni dinlenecek

İstanbul Büyükçekmece’de geçen sene 7 Haziran’da halıya sarılı, ayağına ağırlık bağlanmış halde Mimar Sinan Sahili’nde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in ölümüne ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması bugün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 14.00’te görülecek. SEGBİS üzerinden savunma yapmayı kabul etmeyen fail Fırat Baykara ve fail Yavuz Güngör’ün üçüncü duruşmada mahkeme huzurunda savunma yapması bekleniyor.

Güler’in ailesinin avukatı Türkan Kara, kadın örgütlerine duruşmaya katılım çağrısı yaptı. Reddi hâkim taleplerinin reddedildiğini ifade eden Kara “Mahkeme en başından beri hiçbir talebimizi kabul etmemişti. Ne hikmetse reddi hâkim talebimizden sonra tüm taleplerimizin UYAP sistemine işlendiğini gördük” dedi. Avukat Kara, Adli Tıp Kurumu’nca (ATK) Güler’in üzerinde failler Baykara ve Güngör dışında iki ayrı DNA bulunduğunu, bu DNA’ların kimlere ait olduğunun tespit edilmesine yönelik taleplerinin ise karşılanmadığını söyledi.

Söz konusu DNA’ların bir kadın ve bir erkeğe ait olduğunu söyleyen Kara, “Güngör’ün kızı H.Y.G.’nin ve olay günü aynı evde bulunan diğer kadın bu olayda şüpheli konumda. İlk günden bu yana haklarında yakalama ve yurtdışı yasağı kararı verilmesini talep ediyoruz ancak mahkeme zorla getirilme kararı vermekle yetiniyor. Ancak adreslerinde de bulunamadılar. Artık üçüncü celseye geldik ve failler hâlâ ifadelerini vermiş değil. Biz ilk günden bu yana faillerin mahkemede ifade vermesini talep ettik ancak mahkeme ısrarla SEGBİS’le bağlanmaları yönünde karar vermişti. Ancak şimdi failler mahkemeye çıkmak isteyince onların talepleri kabul ediliyor” dedi.

Kara, şöyle devam etti: “Sedef’in katledildiği gün aracı kullanan ancak tanık olarak davada yer alan kişinin şüpheli olarak görülmesine dair taleplerimizde de ısrarımızı sürdürüyoruz. Güngör’ü cinayetin ardından yurtdışına çıkaran şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Sedef’e ne olduğunun açığa çıkması için elimizden geleni yapacağız.”