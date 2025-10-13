Saldırganlar derhâl ortaya çıkarılsın

Haber Merkezi

10 Ekim akşamından beri haber alınamayan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Ailesiyle en son 10 Ekim akşamı İstanbul’da evine dönerken iletişim kuran Tosun’un, Esenyurt’ta yaşayan ailesinin yanına giderken yolda darbedilip gasbedildiği ortaya çıktı. Tosun’un kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunduğu belirtildi. Üzerinde kimlik ya da belge bulunmayan Tosun’un, bilinci kapalı halde hastaneye getirildiği ancak kaydı olmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi.

Beyin kanaması geçiren ve bilinci kapalı olan Tosun, yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. Bergama’dan Kazdağları’na, Samandağ’dan Akbelen’e kadar birçok direnişi belgeselleştiren Hakan Tosun için tedavi gördüğü Çam Sakura Devlet Hastanesi Acil bölümü önüne çağrı yapıldı. Tosun’un arkadaşları hastane önüne desteğe gitti. Tosun’un annesinin verdiği bilgiye göre kafadan fazla darbe yediği için çoklu beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tosun’un şu anlık ameliyat edilemediği ve sürecin beklendiği kaydedildi.

Tosun’un ablası hastane önünde yaptığı açıklamada, "Gece saat dörtte, Hakan Tosun’un hastanede olduğuna dair bir telefon geldi. Hastaneye ulaştığımızda, herhangi bir sorumlu veya polisin olmaması nedeniyle büyük bir bilgi karmaşası yaşadık. ‘Yaşıyor mu?’ sorusuna yanıt almakta zorlandık. Hakan Tosun’un kimlik tespiti, ancak kayıp başvurusunun ardından parmak izi alınmasıyla yapılabildi. Bu durum, onun 4-5 saat boyunca hastanenin acil veya yoğun bakım ünitesinde kimsesiz ve tespit edilememiş bir şekilde beklemiş olması anlamına geliyor" dedi.