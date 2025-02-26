Saldırganlar için 22 yıla kadar hapis istemi!

Ege Taştan ve Mehmet Sait Akpunar’ın ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan Osman Candan’ın ise Hakaret, Kadına Karşı Tehdit, Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede olay günü Ege Taştan, Mehmet Sait Akpunar ve Osman Candan’ın C.A.’yı nitelikli cinsel saldırıya maruz bıraktığı, Osman Candan’ın ise mağdur kadına karşı tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullandığı belirtildi.

Ege Taştan ve Mehmet Sait Akpunar’ın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı birden fazla kişiyle, silahla cinsel saldırı" suçundan 18’er yıla kadar hapisleri istendi. İddianamede Osman Candan’ın ise “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı birden fazla kişiyle, silahla cinsel saldırı", "vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplamda 1 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıca X üzerinden Arya Çelik isimli kadının yaptığı paylaşım dikkat çekti. Çelik, 19 Kasım’da Ege Taştan’ın kendisini de eve çağırdığını belirtti. Birçok kadının benzer bir durumda olup susabileceğini vurgulayan Çelik, “O kadınlardan biri de ben olabilirdim” dedi.