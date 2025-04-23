Saldırı altındaki milli iradeyi savunuyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasının bardağı taşırdığını söyleyen Özel, şöyle konuştu: "O gün Yozgat’ta olamayan ama o meydanda kendini bulan herkese söylemek isteriz, artık Türkiye’de saflar netleşti. Bir tarafta yoksulluktan, adaletsizlikten yılmış milyonlar, karşıda ise ‘Bu düzen sürsün, ne olursa olsun’ diyen bir avuç muhteris var. Demokrasiden yana olanlar ile otokrasiden yana olanların mücadelesi var. Yozgatlı çiftçi Abdullah amca, darbe sürecini, “Turpunan şalgamınan ülke idare edilmez” diyerek çok güzel özetledi. Abdullah amcaya söz olsun, bu düzen değişecek, turp ile şalgam ile yönetenler değil, adalet ile yönetenler bu ülkenin başına geçecek.”

“REJİM ÇOCUKLARI KORUYAMIYOR”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla ilgili de konuşan Özel, Türkiye’deki çocuk yoksulluğuna dikkati çekti. Özel, yoksulluk ile boğuşan çocukların nitelikli eğitime dahi erişemediğini kaydetti. Türkiye’deki çocukların korunamadığını ifade eden Özel, “Bu rejim, 2024-2025 döneminde, Meclis’in 105’inci yılında Narin’i, Sıla’yı, Ahmet’i koruyamadı” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 23 Nisan 1920’de TBMM’de gerçekleşen kapalı oturumda kullandığı, “Milletin güçlü olduğunu, gerçek gücün millet olduğunu göstermek lazım” ifadelerinin altını çizdi.

“YALANCI TANIKLIK İÇİN BASKI YAPILDI”

Özel, İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik devam eden yargı süreciyle ilgili de çarpıcı bilgiler paylaştı. Özel, ifadesi alınan kişilerin yalancı tanıklık yapılmaya zorlandığını savunarak, şunları anlattı:

“Silivri’deki arkadaşlarımızdan biri anlatıyor, ‘Hastaneye gideceksin diye aldılar, gittiğim binanın hastane olmadığını gördüm. Avukatım da yoktu yanımda. İçeride bana baskı yaptılar, ‘Neden öyle söyledin, avukatın yanında olduğu için mi?’ diye sordular. ‘Bence daha doğru ifade vermelisin’ dediler. Bir başka arkadaşımız da diyor ki ‘Beni aldılar, bir odaya götürdüler, bir ekran açtılar, baktım savcı bey karşımda. ‘Beni görüyorsun, beş dakika kadar daha buradayım. Kararını doğru ver. Bak çocuğunun yüzünü görene kadar 10 sene geçer. Dersen ki ‘Bu ihalelerin alındığını Ekrem Bey biliyordu’, buradan ekran kapanmadan çıkarsın. Bu şartlar altında ortaya çıkacak ifadelerle adalet sağlanır mı?”

KANAL İSTANBUL

CHP lideri Özel, Türkiye’deki ekonomik krizle ilgili ise şu yorumu yaptı:

“19 Mart’ta asgari ücretli, 6,5 gram altın alabiliyordu, bugün 5 gram alabiliyor. En düşük memur maaşı 13 gram altından 10 gram altına düştü. İmamoğlu’na operasyon yapılmasaydı bugün herkesin cebinde daha fazla altın olacaktı. Herkesin cebinden çalan, bunu da iktidarı bırakmamak için yapanlarla karşı karşıyayız.

Bu darbenin siyasi hedefi İmamoğlu ve CHP’nin önünü kesmek. Bu darbenin bir de şeytani hedefi var, Kanal İstanbul… 19 Mart darbesini yapanlar çoktan müteahhitlerle anlaşmışlar 24 bin konut için… Arap televizyonlarında Kanal İstanbul reklamı yayınlanıyor.”

DIŞ POLİTİKA

Özel, iktidarın Filistin davası ile ilgili ikiyüzlü davrandığını öne sürdü. Özel, eski Kıbrıs Büyükelçisi Yasin Ekrem Selim ile ilgili iddialarını da şöyle tekrarladı:

“Bir yanda 45 kaset, beşi kayıp. Bu iddiayı ilk kez Sedat Peker gündeme getirdi. Birileri, ‘Bu işte Süleyman Soylu var da Hakan Fidan’ın, Binali Yıldırım’ın oğlu yok mu?’ diye soruyor. Bir tarafta Kıbrıs yıkılıyor, bir soruşturma açılmıyor. Öbür tarafta devletin televizyonu, ‘İmamoğlu inşaat projelerinde usulsüzlük’ diye yayın yapıyor.

Öte yandan Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak TBMM’de düzenlenecek resepsiyona ise katılmayacak. Birinci Meclis önünden yurttaşlara hitap edeceğini ardından da Anıtkabir’e yürüyeceğini açıklayan Özel’e Ankara Valiliği yanıt verdi. Valilik, CHP’nin 1. Meclis Binası’ndan Anıtkabir’e yapacağı yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıkladı.