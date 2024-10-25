Saldırı ‘Çözüm süreci’ tartışmalarını büyüttü: Soru işaretleri çoğaldı

Politika Servisi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ), Kazan yerleşkesine iki kişinin düzenlediği saldırıyla 5 kişi hayatını kaybederken saldırının ardından ‘çözüm süreci’ tartışmaları devam ediyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin PKK Lideri Abdullah Öcalan’ı Meclis’e çağırmasının hemen ardından önceki gün gerçekleşen saldırının zamanı manidar olarak değerlendirildi. Normalleşme tartışmaları ve sonrasında başlayan ‘çözüm süreci’ rejimin yeni bir tahkim arayışı olarak ön plana çıkarken saldırının sürece olacak etkisi büyük soru işaretleri barındırıyor.

BAKANLIK PKK’Yİ İŞARET ETTİ

Saldırıyı şimdiye kadar üstlenen hiçbir yapı olmasa da İçişleri Bakanlığı saldırganların kimliğini açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya saldırganların Ali Örek ve Sevjin Alçiçek isimli iki kişi olduğunu belirtirken saldırganların PKK’ye mensup olduğunu belirtti.

Yerlikaya, ‘‘TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Bakanlık olayın görüntülerinin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ise önceki gece Suriye ve Irak’ta düzenlenen operasyonlarda 47 hedefin vurulduğunu bildirdi. SAHA EXPO​ TUSAŞ standında düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Güler, ‘‘Tesadüf değildir, bir maşa olan terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi biliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu ise yaptığı açıklamayla operasyonların durdurulmasını istedi. Başlatılan hava harekâtlarının bölgede şiddetin derinleşmesine neden olacağı ifade edilen açıklamada ‘‘Sivil yaşam alanlarına yönelik başlatılan bombardımana derhal son verilsin’’ denildi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de ‘Güvenlik zafiyeti araştırılmalı’ ifadelerine yer vererek olayın tüm yönlerinin aydınlatılması gerektiğini belirtti.

GÜVENLİK ZİRVESİ TOPLANTISI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Zirvesi’nde saldırıya ilişkin, ‘‘Bu alçakça saldırı, Türkiye’nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir’’ ifadelerini kullandı. Programını yarıda kesen Erdoğan, Atatürk Havalimanı’ndaki Devlet Konukevi’nde gedçekleşen güvenlik zirvesine başkanlık yaptı. Zirveye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

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TÖRENLE UĞURLANDILAR

Saldırganların olay yerine giderken öldürdükleri Taksi Şoförü Murat Arslan Kazan’da, çatışma anında öldürülen Hasan Hüseyin Cambaz, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda, Atakan Şahin Erdoğan ise Sincan’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye törenlerine çok sayıda siyasi parti temsilcisi katılırken MHP’den üst düzey bir katılım olmadı.

Fotoğraf: AA

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TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı, yaralanan 22 kişiden 8’inin taburcu edildiğini, 14 yaralının tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaptığı açıklamada bir kişinin durumunun orta ağır seviyede olduğunu söyledi. Memişoğlu, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada "Tüm gayretimiz, yaralılarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu olmaları yönündedir" dedi.

Dün güvenlik önlemleri de çeşitli departmanlarda artırıldı. Ülkedeki tüm havalimanlarında önlemler ‘turuncu alarm’ seviyesine çıkarıldı.

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MHP’NİN SÜRECE MÜDAHALE TAVRI

Rejimin ‘İsrail bize saldıracak’ sözleri ile muhalefeti arkasına dizme arayışı yaşanan saldırının ardından da devam etti. Saray’ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, "İsrail bize saldırmaz diyenler nerede?" paylaşımını yaparken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın "Emperyalizm telaşlandı ve kimyası bozuldu" yorumu ise dikkat çekti.

Yıldız, şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de grup toplantımızda yapmış olduğu tarihi çağrı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakılacağını umursamadan Orta Doğu’daki kiralık katillerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’nin Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi. Şu hususu açıkça ifade etmek istiyorum; Bu suçüstü haline rağmen amalı, fakatlı konuşanlar emperyalizmin yerli işbirlikçileridir, sözlerinin hiçbir kıymeti yoktur.” MHP TBMM Grup Danışmanı olarak görev yapan Oğuzhan Güngör, ise Bahçeli’yi eleştirmesinin ardından görevinden alındı.

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DİKKAT ÇEKEN BAHÇELİ-ÇAKICI GÖRÜŞMESİ

Tartışmalar sürerken MHP Lideri Bahçeli’nin suç örgütü lideri Alahattin Çakıcı ile görüşmesi dikkat çekti. Çakıcı’nın Bahçeli ziyareti Ekol TV tarafından servis edilirken ikilinin kol kola verdiği pozda gülümsedikleri görüldü.

Fotoğraf: ANKA

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SİYASET DİZAYN EDİLİYOR

Güneydoğu turunu yarıda kesen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaralananları hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, ‘‘Bir terör saldırısıyla Türkiye’ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet tayin edilmeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı, insanların korkutulmaya çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da bunu yapmak gerekiyor, terör amacına ulaşmaya çalıştığında da vatandaşı korkutarak, siyasete yön vererek toplumu korkutmaya çalışıyorlar. Buna teslim olmayacağız, teslim olunmaması gerekiyor’’ dedi.

Fotoğraf: AA

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DÖRT BİR YANDAN TEPKİ YAĞDI

TUSAŞ’a düzenlenen saldırıya tepkiler sürüyor. TMMOB Makine Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamada “terör eylemini lanetliyoruz” denildi. “Saldırıda, ilk belirlemelere göre Üyemiz Makine Mühendisi Zahide Güçlü dahil 5 yurttaşımız yaşamını yitirmiş, 3’ü ağır 22 yurttaşımız yaralanmıştır” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Terörle yaşamları ellerinden alınan Zahide Güçlü arkadaşımız ve yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. İ14 bölge barosu da ortak açıklamada "Yaşam hakkına ve barış umuduna yönelen bu saldırıyı kınıyoruz" ifadesini kullandı.

ÜLKELERDEN MESAJLAR:

• BAE: BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, istikrara zarar veren ve uluslararası hukukla çelişen her eyleminin kınandığı belirtildi.

• HAMAS: Hamas’tan yapılan açıklamada da ‘‘TUSAŞ’ı hedef alan ve ölü ve yaralıların bulunduğu terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz’’ denildi.

• ALMANYA: Almanya Başbakanı Scholz, Terörün her türlüsünü mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve ortağımız Türkiye’nin yanındayız’’ dedi.

• İTALYA: İtalya Başbakanlığından yapılan "Türk yetkililere derin taziyelerini ve samimi yakınlığını belirtiyor terörün her türlü halini kınıyoruz" denildi.

• UMMAN: Umman Dışişleri Bakanlığı, ‘‘Saldırıyı kınıyor, Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz" dedi.

• İNGİLTERE: İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ‘‘NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz’’ dedi.

• YUNANİSTAN: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından, ‘‘Ankara’da bugün düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyorum" dedi.

• FRANSA: Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Ankara’yı kana boğan terör saldırısının kınandığı bildirildi.

Venezuela, Meksika, Kolombiya ve Küba da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayarak başsağlığı diledi.

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ABDULLAH ÖCALAN: TEORİK VE PRATİK GÜCE SAHİBİM

Tartışmalar devam ederken DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurdu. Ömer Öcalan, 23 Ekim tarihinde İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdiğini kaydederek, "Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti" dedi. Ömer Öcalan ayrıca, "Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu" ifadelerini kullandı. Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’ın sağlığının iyi olduğunu belirterek, ‘‘Herkese çok selamı vardı’’ dedi. Abdullah Öcalan, mesajında şunları kaydetti: ‘‘Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.’’

AYŞEGÜL DOĞAN: İMRALI HAZIR, DEVLET HAZIR MI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da partisinin Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

PKK lideri Abdullah Öcalan için "Kürt sorununun çözümü için esas muhatap olduğu gibi, ülkenin ağır sorunlarının çözümlerine, ateş çemberine alınan Ortadoğu'nun barışına da ciddi katkıları olacak bir aktörden bahsediyoruz" diyen Doğan, şunları ifade etti:

‘‘Sayın Öcalan'ın Kürt meselesinin demokratik çözümünde oynayacağı rol, alacağı inisiyatif, üstleneceği sorumluluk hayati bir önem taşıyor. Günlerdir kendisine çağrılar yapılıyor. Bu çağrıların doğrudan muhatabı Sayın Öcalan. Bu çağrıları izliyor mu, takip edebiliyor mu, çağrılara ilişkin ne düşünüyor, bu çağrılara nasıl bir karşılık vermek ister, hangi koşullarda karşılık vermek ister? "

KARAYILAN: KİMSE YANLIŞ HESAP YAPMAMALI

PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’ın TUSAŞ’a yönelik saldırı öncesinde verdiği röportaj dikkat çekti. Bahçeli’nin çağrısının her ne kadar asla kabul etmeyecekleri bir içerikte olsa da özünde Öcalan’ı muhatap olarak görmesinden dolayı yapılmış bir çağrı olduğunu söyleyen Karayılan, ‘‘Kuzey’de belki gerilla hareketi bakımından belli bir azaltma yapılmıştır ama bu konuda kimse kendini aldatmamalı" dedi.