Saldırı dosyası ikinci kez kapatıldı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde stant açan öğrencilere saldıran Ülkücü grubun dosyasının kapatılmasına dair yapılan şikâyetin dosyası da kapatıldı.

7 Aralık 2022 tarihinde, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kampüsünde öğrenciler kulüp tanıtımı için stant açtı. Ülkü Ocakları’na bağlı oldukları belirtilen bir grup, stanttaki öğrencilere tekme, yumruk ve sandalyeyle saldırdı.

Darbedilen öğrenciler Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, “Ülkücü grubun kendilerini darbettiğini ve güvenlik görevlilerinin de olaya çok geç müdahale ettiğini” ifade etti. Adem A., Halil İbrahim B. ve Hasan Basri Ç. isimli üç kişi hakkında “Basit yaralama” suçunu işledikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldü.

SAVCILIK DELİL YOK DEDİ

Ancak savcılık, “Kamera kaydındaki görüntülerin olay yerine uzak olması, olay yerinde çok sayıda kişinin bulunması nedeniyle kavga eden şahısların tespitinin yapılamadığını” belirtti. Savcılık, şüpheliler hakkında kamu davası açmaya yeterli delil ve emare bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturma yapmaya yer olmadığına dair karar verip dosyayı kapattı.

Bu kararların ardından Ülkücü grubun darbettiği bir öğrenci ise 18 Temmuz 2025 tarihinde Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeniden suç duyurusunda bulundu. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Turgay Uzun, eski Rektör Yardımcısı Alparslan Dayangaç, Dekan Selim Coşkun ile Disiplin Komisyonu Başkanı Ahmet Kardaşlar’ın “Görevi kötüye kullanma, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarını işlediği ifade edilen suç duyurusunda bulundu. Ancak Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı bu şikâyet için 3 Eylül 2025’te “Soruşturmaya yer yok” kararı verdi, dosyayı kapattı.